Что известно о связях Брэда Карпа с Эпштейном?

Обнародованные дела Джеффри Эпштейна раскрыли его электронные письма с осужденным, пишет CNN.

Смотрите также Как файлы Эпштейна бьют по Европе: громкие отставки, королевские скандалы и "подарок" России

Paul Weiss, имея более 1200 юристов, представляет некоторые из крупнейших компаний мира, такие как Amazon, Exxon Mobil и Национальную футбольную лигу. Фирма также имеет репутацию компании, которая предоставляет бесплатную работу организациям, поддерживающих малообеспеченных и иммигрантов.

Электронные письма, опубликованные Министерством юстиции, показали, что Карп был гостем в нью-йоркском особняке Эпштейна и неоднократно обменивался с ним электронными письмами. Они поддерживали общение еще в 2019 году , в год смерти Эпштейна.

22 июля 2015 года Карп в электронном письме искренне поблагодарил Эпштейна за то, что тот пригласил его на вечер, который он назвал "таким, что случается раз в жизни".

Брэд Карп никогда не был свидетелем и не участвовал ни в каких неправомерных действиях. Господин Карп посетил два групповых ужина в Нью-Йорке и имел небольшое количество социальных взаимодействий по электронной почте, о чем он сожалеет,

– рассказал позже представитель юрфирмы.

В июне 2016 года Карп также обратился за помощью к Эпштейну и спросил, может ли тот помочь его сыну устроиться на работу над будущим фильмом Вуди Аллена.

Карп написал, что его сын "с удовольствием работал бы с Вуди над его будущим кинопроектом в любой роли, если это возможно. Ему точно не нужно платить, и он действительно хороший, талантливый парень".

После публикации этих писем Карп решил оставить должность руководителя. Его назначили председателем правления Paul Weiss почти два десятилетия назад, и он "будет продолжать полностью сосредотачивать свое внимание на обслуживании клиентов в фирме", говорится в заявлении.

Управление компанией Paul Weiss в течение последних 18 лет было гордостью в моей профессиональной жизни. Недавние освещения отвлекали внимание и сосредотачивали его на мне, что не соответствует лучшим интересам фирмы,

– сказал Карп в заявлении.

Последние новости об обнародованных файлах Эпштейна