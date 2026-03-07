Над этим работают подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины. Об этом пишет ГУР.

Что происходит в Запорожье?

Разведчики имели цель сорвать наступательные планы оккупантов и не допустить их продвижения к областному центру.

Во время активных действий было ликвидировано более 300 захватчиков убитыми и ранеными. Кроме того, на 39 человек пополнился обменный фонд Украины.

Военные разведчики системно бьют по врагу дронами и артиллерией.

Из-за этого у него появляются логистические проблемы. Поэтому все чаще оккупанты отказываются от штурмовых действий на этом направлении.

Действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.

– отметили в ГУР.

