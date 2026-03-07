Военный обозреватель Василий Пехньо озвучил 24 Каналу мнение, что это Славянский и Лиманский. Третье направление – это Константиновский, откуда можно двигаться в Краматорск.

Где враг может продвигаться?

Василий Пехньо отметил, что после потери Северска в декабре 2025 года россияне больше всего продвигались за время своей зимней кампании. Это не были стремительные продвижения. Но худшая динамика наблюдается именно на бывшем Северском направлении.

На Славянском направлении россияне продвинулись и находятся на рубежах в 15 километрах от окраин Славянска. Захватчики имеют там продвижение. Также враг давит на Лиманском направлении, где у него дела идут хуже. Там есть много рек, в частности, Северский Донец. Поэтому россияне не могут быстро продвигаться.

В марте у нас лучшая ситуация. Поскольку зеленого покрова деревьев нет, вода еще разлита. Также рассвело, распогодилось, светит солнце. Соответственно это позволяет дронам активнее работать. Из-за этих трех причин оккупанты оказываются в достаточно сложной ситуации по их уничтожению и невозможности их продвижения,

– объяснил военный обозреватель.

По его словам, ситуация может несколько измениться, начиная с апреля. Вероятно, именно на апрель придется наибольшая активность оккупантов. Потому что начнет появляться зеленый покров деревьев, враг сможет продвигаться. Это станет худшей тенденцией для Украины.

Это 100% Славянско-Краматорское направление. Перспективное продвижение врага есть с трех рубежей. В частности, с бывшего Славянского, Лиманского. Третье направление – это Константиновский, откуда можно двигаться в Краматорск,

– подчеркнул Василий Пехньо.

По Константиновке самая сложная ситуация с точки зрения логистики. Россияне уничтожают этот город из различных средств поражения. В частности, покрывает его тритонными КАБами, фосфорными бомбами, боеприпасами. Там очень сложная логистика. Каждый населенный пункт за Константиновкой находится под поражением врага.

До Краматорска долетает артиллерия. То есть вся эта магистральная дорога от Краматорска до Константиновки, к сожалению, находится под поражениями врага, различными типами ударных дронов. В частности, FPV-дроны, оптоволокно, "Молния", БМ-35 "Италмаз", "Шахеды", "Ланцеты". Это поражает логистику Константиновки.

Поэтому враг и на нее имеет большие амбиции. Этот населенный пункт открывает ворота в Краматорско-Славянскую агломерацию с юго-восточного направления. Поэтому думаю, что к этим районам ведения боевых действий должно быть приковано особое внимание,

– сказал эксперт.

На Покровском направлении в феврале было больше всего боевых столкновений. Сохраняется высокая интенсивность действий врага. Бои перенеслись в Гришино и Родинское. Враг скован серьезными и изнурительными боями в Покровской агломерации.

Что происходит в Донецкой области?