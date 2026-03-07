Військовий оглядач Василь Пехньо озвучив 24 Каналу думку, що це Слов'янський та Лиманський. Третій напрямок – це Костянтинівський, звідки можна рухатися до Краматорська.

Дивіться також ЗСУ виганяють ворога з Дніпропетровщини та Запоріжжя, – ISW

Де ворог може просуватися?

Василь Пехньо зазначив, що після втрати Сіверська у грудні 2025 року росіяни найбільше просувалися за час своєї зимової кампанії. Це не були стрімкі просування. Але найгірша динаміка спостерігається саме на колишньому Сіверському напрямку.

На Слов'янському напрямку росіяни просунулися та перебувають на рубежах за 15 кілометрів від околиць Слов’янська. Загарбники мають там просування. Також ворог тисне на Лиманському напрямку, де у нього справи йдуть гірше. Там є багато річок, зокрема, Сіверський Донець. Тому росіяни не можуть швидко просуватися.

У березні у нас краща ситуація. Оскільки зеленого покрову дерев немає, вода ще розлита. Також розвиднілося, розпогодилося, світить сонце. Відповідно це дозволяє дронам активніше працювати. Через ці три причини окупанти опиняються у досить складній ситуації щодо їхнього знищення і неможливості їхнього просування,

– пояснив військовий оглядач.

За його словами, ситуація може дещо змінитися, починаючи з квітня. Ймовірно, саме на квітень припаде найбільша активність окупантів. Тому що почне з'являтися зелений покрив дерев, ворог зможе просуватися. Це стане гіршою тенденцією для України.

Це 100% Слов'янсько-Краматорський напрямок. Перспективне просування ворога є з трьох рубежів. Зокрема, з колишнього Слов’янського, Лиманського. Третій напрямок – це Костянтинівський, звідки можна рухатися до Краматорська,

– підкреслив Василь Пехньо.

Щодо Костянтинівки найскладніша ситуація з погляду логістики. Росіяни знищують це місто з різних засобів ураження. Зокрема, покриває його тритонними КАБами, фосфорними бомбами, боєприпасами. Там дуже складна логістика. Кожен населений пункт за Костянтинівкою перебуває під ураженням ворога.

До Краматорська долітає артилерія. Тобто уся ця магістральна дорога від Краматорська до Костянтинівки, на жаль, перебуває під ураженнями ворога, різними типами ударних дронів. Зокрема, FPV-дрони, оптоволокно, "Молнія", БМ-35 "Італмаз", "Шахеди", "Ланцети". Це уражає логістику Костянтинівки.

Тому ворог і на неї має великі амбіції. Цей населений пункт відкриває ворота до Краматорсько-Слов'янської агломерації з південно-східного напрямку. Тому думаю, що до цих районів ведення бойових дій має бути прикута особлива увага,

– сказав експерт.

На Покровському напрямку у лютому було найбільше бойових зіткнень. Зберігається висока інтенсивність дій ворога. Бої перенеслися до Гришиного та Родинського. Ворог скутий серйозними та виснажливими боями у Покровській агломерації.

Що відбувається на Донеччині?