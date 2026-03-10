Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится также о Запорожской области. Там, по его мнению, надо выполнять боевую работу постепенно, шаг за шагом с минимальными потерями.
Где ВСУ еще провели успешные контратаки?
Украинские военные сейчас активно сдерживают врага на Гуляйпольском направлении, что в Запорожской области. Ранее оккупанты продвигались в сторону Покровского, чтобы выйти на трассу в Запорожье. Однако из-за контрударных действий украинских военных им это не удалось.
То есть мы говорим о более 400 квадратных километров, которые взяли под контроль в Днепропетровской и Запорожской областях,
– пояснил полковник запаса ВСУ.
Где ВСУ проводят контратаки в Запорожской области: смотрите на карте
Свитан объяснил, что россияне не успели закрепиться, потому что постоянно продвигались. Украинские войска их фактически выдавливают, порой не встречая сопротивления. Оккупанты не смогли создать позиции и четкую линию обороны. Сейчас главное – вовремя остановиться, чтобы не повторить ошибок врага.
Интересно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что успешные действия ВСУ связаны с ограничением работы Starlink для россиян. Отключение связи помогло украинским защитникам зачистить "серую зону" и достичь успеха на Днепропетровщине.
Он добавил, что в Запорожской области не стоит забывать о еще одном направлении – населенный пункт Васильевка, которая фактически ведет в Запорожье. Все действия украинских военных в этой области должны быть связаны с безопасностью именно областного центра.
Детали контрнаступления ВСУ
- В Институте изучения войны сообщили, что контратаки ВСУ на юге Украины могут сорвать весенне-летнее наступление России. Между тем ограниченные резервы личного состава могут осложнить планы оккупантов на других участках фронта.
- Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российская группировка войск "Днепр" остановила свои продвижения возле Орехова и на участке к западу от него, к югу от Запорожья.
- Украинские военные также смогли улучшить свои позиции на Купянском направлении – ВСУ продвинулись в районе села Подолов к востоку от города.