Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится также о Запорожской области. Там, по его мнению, надо выполнять боевую работу постепенно, шаг за шагом с минимальными потерями.

Где ВСУ еще провели успешные контратаки?

Украинские военные сейчас активно сдерживают врага на Гуляйпольском направлении, что в Запорожской области. Ранее оккупанты продвигались в сторону Покровского, чтобы выйти на трассу в Запорожье. Однако из-за контрударных действий украинских военных им это не удалось.

То есть мы говорим о более 400 квадратных километров, которые взяли под контроль в Днепропетровской и Запорожской областях,

– пояснил полковник запаса ВСУ.

Где ВСУ проводят контратаки в Запорожской области: смотрите на карте

Свитан объяснил, что россияне не успели закрепиться, потому что постоянно продвигались. Украинские войска их фактически выдавливают, порой не встречая сопротивления. Оккупанты не смогли создать позиции и четкую линию обороны. Сейчас главное – вовремя остановиться, чтобы не повторить ошибок врага.

Интересно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что успешные действия ВСУ связаны с ограничением работы Starlink для россиян. Отключение связи помогло украинским защитникам зачистить "серую зону" и достичь успеха на Днепропетровщине.

Он добавил, что в Запорожской области не стоит забывать о еще одном направлении – населенный пункт Васильевка, которая фактически ведет в Запорожье. Все действия украинских военных в этой области должны быть связаны с безопасностью именно областного центра.

Детали контрнаступления ВСУ