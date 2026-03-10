Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил 24 Каналу, что на это повлияли эффективность ВСУ, отключение Starlink для россиян, халатность оккупантов и резервы украинской армии. Это очень хорошо спланированная операция.

Как ВСУ достигли такого результата?

Дмитрий Жмайло подчеркнул, что прежде всего это эффективность украинских военных. В частности, на Днепропетровщине это работа 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, который в тесной координации со штурмовыми войсками смог спланировать и провести такую масштабную операцию. Это и вопрос корпусной реформы, которая была важной для повышения боевой готовности войск.

Также повлияло ограничение работы Starlink для россиян. Захватчики были дезориентированы. Постепенно они решают этот вопрос худшими, сложными системами доступа к интернету. Но путем образования большой килзоны передовые штурмовики оторвались от своих баз. Отключение связи помогло ВСУ зачистить "серую зону" и достичь успеха на Днепропетровщине.

Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как ВСУ освободили Днепропетровскую область. По его словам, долго готовилась нестандартная эффективная операция по уничтожению основных и резервных сил, что подтянулись для поддержки врага. Сейчас идет активная огневая, оперативная работа. Важно, что освобожденных территорий больше, чем оккупированных.

Кроме того, это российская халатность и пренебрежение личным составом. Дело в том, что штабы российской армии показывали линию боевого соприкосновения. Это подтверждают карты, которые есть в свободном доступе. Их захватили наши бойцы во время проведения этой операции. Они рисовали свою линию обороны на 10 – 20 километров на разных участках западнее.

Это привело к тому, что колонны российской армии, которые занимались пополнением, логистическими маршрутами, думая, что фронт на самом деле далеко, очень быстро попали под удары наших FPV-дронов и нашей артиллерии. Были разбиты минимум две колонны на направлении, которые должны были стабилизировать ситуацию на линии боевого соприкосновения. Мы воспользовались этим моментом,

– объяснил эксперт.

По его словам, не стоит считать, что это начало большого контрнаступления. Это тактические контрнаступательные действия. Однако они крайне важны. Российская пропаганда рассказывает, что украинская армия будет разбита. Враг хочет оккупировать всю Донецкую область летом 2026 года. Однако ВСУ могут осуществлять контрнаступательные действия.

Самое главное то, чего мы не имели два года назад – украинская армия имеет определенные резервы, которые применяет в той или иной операции. Два года назад россияне могли себе позволить наступление по всей ширине фронта. Решить эту ситуацию без резервов нам было очень сложно,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Сейчас россияне сосредоточились на двух направлениях. Это Покровско-Мирноградское и Запорожье. Их замысел – это прежде всего оккупация всей Донецкой области. На Запорожье – максимально защитить свои логистические маршруты с Крымом. Днепропетровщина должна была быть так называемой буферной зоной, которая отделяла бы оккупированные Россией территории.

Поэтому это целый ряд факторов. Это удачно спланированная операция, которая дала такой очень результат – 400 квадратных километров деоккупации, из них 285 – за прошлый месяц. Темпы оккупации врага в прошлом месяце составили 126 квадратных километров. Соответственно темпы деоккупации впервые с 2023 года превзошли темпы оккупации российскими войсками,

– добавил Жмайло.

Что известно об операции?