Генерал-майор Александр Комаренко рассказал о планах Сил обороны Украины в 2023 году. Об этом сообщили в "РБК-Украина".

Какие детали наступления 2023 года раскрыл генерал?

Комаренко заявил, что разработанный Генштабом план предусматривал в первую очередь наступление на Мелитополь. Бойцы "Хортицы" должны были держать россиян в Бахмуте как можно дольше и не давать врагу возможности перегруппироваться.

Поэтому оккупанты думали, что наступление начнется именно на востоке Украины.

Они должны были максимально долго удерживать Бахмут. Для "Хортицы" было определено именно проведение наступательных действий для улучшения тактического положения,

– отметил генерал.

Для наступления на Мелитопольское направление сформировали группировку из 10 бригад ВСУ и трех бригад Нацгвардии. Комаренко добавил, что в Бахмут специально поступало больше боеприпасов и техники, чтобы полностью запутать оккупантов.

По словам генерала, наступление на Мелитополь планировали еще в 2022 году и даже определили силы для операции, однако из-за боев за Херсон его отменили.

Он добавил, что в результате задержания наступления военные нуждались в большем количестве боеприпасов, еды и техники и это также повлияло на ситуацию. Комаренко отметил, что не все операции идут по плану и не всегда есть успех.

Что известно о ситуации на фронте?