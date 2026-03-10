Генерал-майор Олександр Комаренко розповів про плани Сил оборони України у 2023 році. Про це повідомили в "РБК-Україна".

Які деталі наступу 2023 року розкрив генерал?

Комаренко заявив, що розроблений Генштабом план передбачав в першу чергу наступ на Мелітополь. Бійці "Хортиці" мали тримати росіян в Бахмуті якомога довше й не давати ворогу можливості перегрупуватися.

Через це окупанти думали, що наступ почнеться саме на сході України.

Вони мали максимально довго утримувати Бахмут. Для "Хортиці" було визначено саме проведення наступальних дій для покращення тактичного положення,

– зазначив генерал.

Для наступу на Мелітопольський напрямок сформували угруповання з 10 бригад ЗСУ та трьох бригад Нацгвардії. Комаренко додав, що до Бахмуту спеціально надходило більше боєприпасів та техніки, щоб повністю заплутати окупантів.

За словами генерала, наступ на Мелітополь планували ще у 2022 році й навіть визначили сили для операції, однак через бої за Херсон його скасували.

Він додав, що внаслідок затримання наступу військові потребували більше боєприпасів, їжі та техніки й це також вплинуло на ситуацію. Комаренко наголосив, що не всі операції йдуть за планом і не завжди є успіх.

Що відомо про ситуацію на фронті?