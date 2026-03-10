Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Читайте також ЗСУ мають успіхи на двох напрямках, а окупанти не можуть закріпитися: огляд фронту від ISW
Як Сили оборони змінили ситуацію на фронті?
Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 березня повідомив, що російське угруповання військ "Дніпро", яке діє в Запорізькій та Херсонській областях, фактично зупинило просування поблизу Оріхова та на ділянці на захід від нього, на південь від Запоріжжя.
За його словами, українські контратаки на напрямку Річне – Приморське (обидва населені пункти розташовані на південь від Запоріжжя) змусили російські малі штурмові групи відступити з північної та центральної частини Приморського.
Машовець також повідомив, що українські сили вибили російські війська з Новояковлівки та північної частини Лук'янівського (обидва населені пункти на південний схід від Запоріжжя), а також відтіснили їх на південь від Павлівки.
Обмежені резерви особового складу можуть ускладнити плани Росії на інших ділянках фронту. Перекидання військ із Донеччини до Запорізької області може завадити запланованому весняно-літньому наступу Росії на так званий "пояс фортець" України,
– йдеться у звіті ISW.
За словами аналітиків, той факт, що серія українських тактичних контратак змушує Росію ухвалювати рішення на оперативному й стратегічному рівнях, свідчить про те, що російські сили значно розтягнуті навіть у підготовці до запланованого великого наступу.
У таких умовах Кремлю, ймовірно, доведеться або відмовитися від попередніх планів весняно-літнього наступу, або суттєво їх скоригувати – на Донеччині, у Запорізькій області або на обох напрямках одразу.
Яких успіхів досягли ЗСУ?
Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що майже вся територія Дніпропетровської області вже звільнена від російських військ.
За його словами, військові вже звільнили понад 400 квадратних кілометрів нашої території. На дещо меншій території вони також провели зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися.
Комаренко додав, що наразі залишилося допрацювати три невеликі населені пункти та ще два – зачистити.