Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться також про Запорізьку область. Там, на його думку, треба виконувати бойову роботу поступово, крок за кроком з мінімальними втратами.

Де ЗСУ ще провели успішні контратаки?

Українські військові зараз активно стримують ворога на Гуляйпільському напрямку, що в Запорізькій області. Раніше окупанти просувались в бік Покровського, щоб вийти на трасу до Запоріжжя. Однак через контрударні дії українських військових їм це не вдалось.

Тобто ми говоримо про понад 400 квадратних кілометрів, які взяли під контроль у Дніпропетровській та Запорізькій областях,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Де ЗСУ проводять контратаки в Запорізькій області: дивіться на карті

Світан пояснив, що росіяни не встигли закріпитись, бо постійно просувались. Українські війська їх фактично видавлюють, часом не зустрічаючи спротиву. Окупанти не змогли створити позиції та чітку лінію оборони. Зараз головне – вчасно зупинитись, щоб не повторити помилок ворога.

Цікаво! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що успішні дії ЗСУ пов'язані з обмеженням роботи Starlink для росіян. Вимкнення зв'язку допомогло українським захисникам зачистити "сіру зону" і досягнути успіху на Дніпропетровщині.

Він додав, що в Запорізькій області не варто забувати про ще один напрямок – населений пункт Василівка, яка фактично веде до Запоріжжя. Усі дії українських військових в цій області мають бути пов'язані з безпекою саме обласного центру.

Деталі контрнаступу ЗСУ