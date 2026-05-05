Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Україні не варто розкривати усі карти щодо того, чи будуть удари по Москві на 9 травня. Нехай це стане "сюрпризом" для ворога.

Чи варто Україні атакувати Москву на 9 травня?

За словами Маломужа, Україна не має давати жодних гарантій безпеки для Москви на цей період. Не менш важливо побачити, як саме відреагує Росія на перемир'я, яке оголосив Володимир Зеленський 6 травня. Від цього буде залежати реакція нашої держави.

Зверніть увагу! Росія без домовленостей з Україною оголосила про перемир'я на 8 – 9 травня. Україна ж у відповідь оголосила про режим тиші з 00:00 в ніч на 6 травня. У цей період Сили оборони будуть діяти дзеркально. Якщо ворог продовжить обстріли, то атаки по Росії триватимуть і надалі.

На думку Маломужа, Україні все ж не варто атакувати Москву на 9 травня. Такий удар принесе більше шкоди, ніж користі. Хоч, звісно, атака по параду, який є сакральним для російської пропаганди, шокувала би диктатора Путіна та представників його режиму.

Я вважаю, що бити по параду недоцільно. Це може спричинити різні негативні наслідки в майбутньому: від заяв, що "Україна атакує ветеранів" та звинувачень в тероризмі – до різних агресивних дій у відповідь. Це може підштовхнути Путіна навіть до застосування тактичної ядерної зброї. Тому нам невигідно загострювати тут ситуацію,

– вважає Маломуж.

Відомо, що Росія стягує додаткові засоби протиповітряної оборони до Москви для проведення параду. Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що це дає сприятливий момент для Сил оборони України, щоб вдарити по інших важливих об'єктах для російської армії.

Що відомо про парад на 9 травня у Москві?

Цьогорічний парад до Дня перемоги у Москві пройде без військової техніки. Росіяни побоюються атак українських дронів. І небезпідставно: вночі 4 травня безпілотник вдарив по будівлі, яка розташована за 6 кілометрів від Кремля.

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук підкреслив, що можливості окупантів щодо демонстрації військової техніки зараз сильно обмежені. Значна кількість зразків зараз на фронті. Якщо ворог покаже обмежену кількість техніки, то це буде репутаційний удар, на який звернуть увагу як росіяни, так і решта світу.