Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Украине не стоит раскрывать все карты относительно того, будут ли удары по Москве на 9 мая. Пусть это станет "сюрпризом" для врага.

Стоит ли Украине атаковать Москву на 9 мая?

По словам Маломужа, Украина не должна давать никаких гарантий безопасности для Москвы на этот период. Не менее важно увидеть, как именно отреагирует Россия на перемирие, которое объявил Владимир Зеленский 6 мая. От этого будет зависеть реакция нашего государства.

Обратите внимание! Россия без договоренностей с Украиной объявила о перемирии на 8 – 9 мая. Украина же в ответ объявила о режиме тишины с 00:00 в ночь на 6 мая. В этот период Силы обороны будут действовать зеркально. Если враг продолжит обстрелы, то атаки по России будут продолжаться и в дальнейшем.

По мнению Маломужа, Украине все же не стоит атаковать Москву на 9 мая. Такой удар принесет больше вреда, чем пользы. Хотя, конечно, атака по параду, который является сакральным для российской пропаганды, шокировала бы диктатора Путина и представителей его режима.

Я считаю, что бить по параду нецелесообразно. Это может вызвать различные негативные последствия в будущем: от заявлений, что "Украина атакует ветеранов" и обвинений в терроризме – до различных агрессивных действий в ответ. Это может подтолкнуть Путина даже к применению тактического ядерного оружия. Поэтому нам невыгодно обострять здесь ситуацию,

– считает Маломуж.

Известно, что Россия стягивает дополнительные средства противовоздушной обороны в Москву для проведения парада. Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что это дает благоприятный момент для Сил обороны Украины, чтобы ударить по другим важным объектам для российской армии.

Что известно о параде на 9 мая в Москве?

Нынешний парад ко Дню победы в Москве пройдет без военной техники. Россияне опасаются атак украинских дронов. И небезосновательно: ночью 4 мая беспилотник ударил по зданию, которое расположено в 6 километрах от Кремля.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук подчеркнул, что возможности оккупантов по демонстрации военной техники сейчас сильно ограничены. Значительное количество образцов сейчас на фронте. Если враг покажет ограниченное количество техники, то это будет репутационный удар, на который обратят внимание как россияне, так и остальной мир.