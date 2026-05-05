Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что если россияне не готовы к реальному миру, то этот формат покажет миру, что они только играют очередной спектакль.

Украина расширяет инициативу перемирия: поддерживает ли ее Россия?

Российская сторона ожидает, что Украина будет действовать по их примеру без каких-либо переговоров или взаимных договоренностей.

Россия пытается давить через США, но это не работает. Если речь идет о мире, нужны конкретные договоренности между двумя сторонами, которые воюют, о конкретных днях и мероприятиях,

– сказал Маломуж.

Расширение инициативы с 5 по 9 мая является зеркальным ответом на российское предложение. Если Россия не согласится, станет видно, что она только играет в спектакле, а потом дальше продолжает войну и теракты.

По словам эксперта, формат работает на Украину потому, что она, во-первых, проявляет инициативу, идет к миру, и во-вторых, заявляет о готовности к любым сценариям.

"Наши вооруженные силы, ПВО и ударные системы готовы ответить на любой удар РФ. Мы превентивно показываем, что мы в полной боеготовности. Мы за мир, но готовы защищать своих людей", – подчеркнул Маломуж.

Обратите внимание! Российская армия осуществила масштабную атаку с применением беспилотников и баллистических ракет по разным регионам Украины, что привело к значительным разрушениям критической инфраструктуры и человеческим жертвам. Президент Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнули необходимость усиления защиты стратегических объектов, подчеркнув, что заявления России о перемирии не соответствуют реальности на фоне постоянных обстрелов.

