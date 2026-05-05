Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Смотрите также Враг продолжает бить по инфраструктуре: под ударом Укрзализныця

Зеленский о массированной атаке на Украину 5 мая

В ночь на 5 мая российские войска нанесли массированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами по нескольким регионам Украины, в частности по Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

В результате обстрелов есть немало пострадавших и жертв. Подверглись значительным разрушениям критически важные объекты страны.

В Полтавской области враг атаковал энергетику. Второй удар по объекту газодобычи был нанесен, когда на месте работали спасатели – двое сотрудников ГСЧС погибли, еще 8 получили ранения.

Всего в результате атаки на Полтавскую область травмированы около 40 человек, погибли пятеро. Более 3000 потребителей в регионе временно остались без газоснабжения.

В результате удара по Харьковской области ранены четыре человека, один человек погиб. Под прицелом врага на Днепропетровщине оказалась критическая инфраструктура – три человека получили ранения.

В Павлограде, что в Днепропетровской области россияне повредили ЛЭП, поэтому тысячи потребителей пока остались без света.

Взрывы гремели и в Запорожье и в Киевской области. Ранены три человека.

Зеленский отметил, что все удары противника этой ночью направлялись на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Кроме того, повреждено и нефтегазовую инфраструктуру, железную дорогу и промышленность.

Есть попадания и в гражданскую инфраструктуру – подверглись разрушениям дома, транспорт и предприятия.

Абсолютный цинизм – просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дронные удары во все дни перед тем,

– подчеркнул президент.

По словам главы государства, Россия ежедневно имеет возможность прекратить огонь, что могло бы остановить войну и удары Сил обороны в ответ. Для достижения мира необходимы реальные шаги, поэтому Украина будет действовать зеркально, добавил Зеленский.

"Предложения о перемирии со стороны России остаются лишь заявлениями. Реальность – это ночные удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам", – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она также подчеркнула, что эти российские атаки в очередной раз доказывают важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры и укрепления украинской ПВО.

Россия массированно атаковала Украину: смотрите фото ГСЧС

Важно! Дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер в рамках Киевского форума по безопасности в комментарии 24 Канала заметил, что Россия продолжает придерживаться своей тактики так называемого затягивания. По его словам, Киев может согласиться на определенные уступки России в обмен на мир, тогда как в Кремль будет упорно стоять на своем. Бездействие США в российско-украинской войне только играет на руку диктатору – тот уверен, что сможет достичь всех целей на фронте.

Перемирие на 9 мая: что об этом известно?

После разговора с Дональдом Трампом в конце апреля Владимир Путин заявил о готовности провести временное перемирие 9 мая. В то же время он отметил, что достичь целей "СВО" на фронте таки хочет.

В ЦПИ объяснили, что такой шаг российского диктатора связан непосредственно с проведением праздничного парада в Кремле к 9 мая. Российский президент переживает за безопасность проведения празднования, поскольку не может гарантировать надежную защиту Москвы, в частности Кремля. Заявления Путина носят пропагандистский характер и точно не свидетельствуют о готовности России прекратить боевые действия.

Глава МИД Андрей Сибига также отметил, что такие заявления Кремля являются лишь пиар-акцией и манипуляцией, поскольку по состоянию на 4 мая Украина до сих пор не получила официальных предложений.

Во время своего выступления на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский намекнул, что технически украинские дроны смогут долететь до Москвы 9 мая и посетить парад.