Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Зеленський про масовану атаку на Україну 5 травня

У ніч проти 5 травня російські війська завдали масованого удару безпілотниками та балістичними ракетами по декількох регіонах України, зокрема по Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Внаслідок обстрілів є чимало постраждалих та жертв. Зазнали значних руйнувань критично важливі об'єкти країни.

На Полтавщині ворог атакував енергетику. Другого удару по об'єкту газовидобування було завдано, коли на місці працювали рятувальники – двоє співробітників ДСНС загинуло, ще 8 отримало поранення.

Загалом внаслідок атаки на Полтавську область травмовано близько 40 осіб, загинуло п'ятеро. Понад 3000 споживачів у регіоні тимчасово залишились без газопостачання.

Внаслідок удару по Харківщині поранено чотирьох людей, одна особа загинула. Під прицілом ворога на Дніпропетровщині опинилась критична інфраструктура – троє осіб зазнало поранень.

У Павлограді, що у Дніпропетровській області росіяни пошкодили ЛЕП, тож тисячі споживачів наразі залишились без світла.

Вибухи гриміли й в Запоріжжі та на Київщині. Поранено трьох осіб.

Зеленський зауважив, що всі удари противника цієї ночі спрямовувались на об'єкти української енергетичної інфраструктури. Окрім того, пошкоджено і нафтогазову інфраструктуру, залізницю та промисловість.

Є влучання й у цивільну інфраструктуру – зазнали руйнувань будинки, транспорт та підприємства.

Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим,

– наголосив президент.

За словами глави держави, Росія щодня має можливість припинити вогонь, що могло б зупинити війну та удари Сил оборони у відповідь. Для досягнення миру необхідні реальні кроки, тож Україна діятиме дзеркально, додав Зеленський.

"Пропозиції про перемир'я з боку Росії залишаються лише заявами. Реальність – це нічні удари по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах", – зауважила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона також наголосила, що ці російські атаки вкотре доводять важливість посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та зміцнення української ППО.

Важливо! Дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер в рамках Київського безпекового форуму у коментарі 24 Каналу зауважив, що Росія продовжує дотримуватись своєї тактики так званого затягування. За його словами, Київ може погодитись на певні поступки Росії в обмін на мир, тоді як у Кремль буде вперто стояти на своєму. Бездіяльність США у російсько-українській війні лише грає на руку диктатору – той упевнений, що зможе досягнути усіх цілей на фронті.

Перемир'я на 9 травня: що про це відомо?

Після розмови із Дональдом Трампом вкінці квітня Володимир Путін заявив про готовність провести тимчасове перемир'я 9 травня. Водночас він зауважив, що досягнути цілей "СВО" на фронті таки хоче.

У ЦПД пояснили, що такий крок російського диктатора пов'язаний безпосередньо із проведенням святкового параду у Кремлі до 9 травня. Російський президент переживає за безпеку проведення святкування, оскільки не може гарантувати надійний захист Москви, зокрема Кремля. Заяви Путіна мають пропагандистський характер і точно не свідчать про готовність Росії припинити бойові дії.

Глава МЗС Андрій Сибіга також зауважив, що такі заяви Кремля є лише піар-акцією та маніпуляцією, оскільки станом на 4 травня Україна досі не отримала офіційних пропозицій.

Під час свого виступу на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти у Єревані Зеленський натякнув, що технічно українські дрони зможуть долетіти до Москви 9 травня та завітати на парад.