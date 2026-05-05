Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що якщо росіяни не готові до реального миру, то цей формат покаже світу, що вони лише грають чергову виставу.

Україна розширює ініціативу перемир’я: чи підтримує її Росія?

Російська сторона очікує, що Україна буде діяти за їхнім прикладом без будь-яких переговорів чи взаємних домовленостей.

Росія намагається тиснути через США, але це не працює. Якщо йдеться про мир, потрібні конкретні домовленості між двома сторонами, які воюють, про конкретні дні та заходи,

– сказав Маломуж.

Розширення ініціативи з 5 по 9 травня є дзеркальною відповіддю на російську пропозицію. Якщо Росія не погодиться, стане видно, що вона лише грає у виставі, а потім далі продовжує війну й теракти.

За словами експерта, формат працює на Україну тому, що вона, по-перше, проявляє ініціативу, йде до миру, і по-друге, заявляє про готовність до будь-яких сценаріїв.

"Наші збройні сили, ППО та ударні системи готові відповісти на будь-який удар РФ. Ми превентивно показуємо, що ми в повній боєготовності. Ми за мир, але готові захищати своїх людей", – наголосив Маломуж.

Зверніть увагу! Російська армія здійснила масштабну атаку із застосуванням безпілотників і балістичних ракет по різних регіонах України, що призвело до значних руйнувань критичної інфраструктури та людських жертв. Президент Зеленський і прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підкреслили необхідність посилення захисту стратегічних об’єктів, наголосивши, що заяви Росії про перемир’я не відповідають реальності на тлі постійних обстрілів.

