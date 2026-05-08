Однако это стоит рассматривать практически: посчитать, сколько беспилотников нужно запустить на российскую столицу, чтобы создать напряжение для россиян, а также подумать, как это поможет нашим военным на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак, отметив, что на 9 мая Украина могла бы воплотить гораздо более "интересный" сценарий для оккупантов.

Как Украина может отреагировать на нарушение перемирия 6 мая?

Бывший работник СБУ отметил, Украина может применить 300 – 400 дронов, стоимостью ориентировочно 10 миллионов гривен, но российская ПВО может их сбить на подлете к Москве. Зато эти БпЛА можно было бы использовать для атаки на более важные военные объекты на территории страны-агрессора.

"Если пофантазировать, пусть 2 дрона прилетят на окраину Москвы. Их будут сбивать, будут взрывы. Медийно это будет выглядеть неплохо. Однако где практический результатэто никоим образом не скажется на наших парнях и девушках под Константиновкой, Краматорском, Купянском или Малой Токмачкой", – объяснил он.

Ступак отметил, что сейчас Украине действительно стоит создавать медийное напряжение вокруг вероятного удара по Москве на 9 мая, чтобы в Кремле об этом думали и подтягивали системы ПВО в столицу из других уголков страны.

Однако в этот день, когда все системы ПВО будут там, атаковать совсем в другом направлении, там, где это важно нам. Например, большое предприятие, которое занимается изготовлением антенн для беспилотников, "Искандеров" или "Цирконов". То есть какое-то предприятие вроде Кремний Эл, которое занимается изготовлением микроэлектроники для российского ВПК. Это будет круто, потому что там не будет ПВО и предприятие будет просто на ладони,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что поскольку Россия формирует дополнительные кольца ПВО вокруг Москвы, перебрасывая комплексы из других регионов страны, это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. По словам президента, будут определены соответствующие наши приоритеты.

Почему не стоит бить по Москве 9 мая?

Тем временем генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил, что не стоило ожидать от Кремля согласия относительно перемирия 6 мая. Таким образом Владимир Путин показал бы свою слабость, поэтому шансов на прекращение огня с российской стороны не было.

Зато российский диктатор ставит свои условия – недавно он объявил о перемирии на 8 – 9 мая. Он хочет провести парад в Москве, но, зная возможности Украины, боится.

Поэтому мы должны быть готовы к различным провокациям и ввести все военные меры, связанные с ударами по военным объектам – стратегические ракетные установки, аэродромы, пусковые установки дронов. Это то, с помощью чего Россия наносит удары по детям, садиках, военных и людях,

– подчеркнул Маломуж.

Генерал армии также разделяет мнение о том, что бить по параду в Москве 9 мая будет нецелесообразно. Если Украина это сделает, нарушит устав ООН, а Россия сразу обратится к США, Китаю и Европе. Не стоит дать врагу оснований говорить, что украинцы якобы являются "террористами".

Кроме того, после такой атаки Путин обязательно захочет отомстить теми средствами, которые сейчас накопила Россия – баллистика, крылатые ракеты, разного вида дроны или даже тактическое ядерное оружие.

В Москве боятся удара 9 мая: детали

В последние дни в российской столице усиливают оборону, стягивая ПВО. Системы противовоздушной обороны должны защищать парад.

Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге могут отключить мобильный интернет, чтобы сделать невозможным его использование для навигации дронов. Депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что парад является "опасным мероприятием".

Тем временем Путин опасается переворота в России и даже покушения на него. Российский диктатор рассматривает дроны как один из возможных инструментов.