Про це повідомляють губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та Astra.

Які області Росії були під атакою?

Спершу Михайло Євраєв повідомив про перекриття руху транспорту з Ярославля в бік Москви, що, за його словами, нібито було спричинено атакою українських безпілотників. Роботу призупиняв і місцевий аеропорт.

Згодом губернатор заявив, що не всі дрони вдалося збити, внаслідок чого було влучання в "ємності для зберігання палива". Інформації про загиблих або постраждалих унаслідок обстрілу цього регіону він не вказав.

Більшість безпілотників збито, але сталося влучання в промислові об'єкти зі зберігання палива. Загоряння ліквідують спеціальні служби,

– запевнив чиновник.

У мережі писали про пожежу у щонайменше двох резервуарах на нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3", яка приймає нафту з місцевого НПЗ та перекачує її надалі на експорт у напрямку портів Приморськ та Усть-Луга.

Своєю чергою оперативний штаб Краснодарського граю повідомив про пожежу на території морського порту в Темрюку. Там запевнили, що причиною виникнення загоряння сталося падіння уламків безпілотників.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння залучають 47 осіб та 14 одиниць техніки, у тому числі співробітників МНС Росії,

– ідеться у повідомленні.

До речі, також БпЛА атакували НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", розташований у Волгоградській області Росії. Це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни, на об'єкті виникла пожежа.