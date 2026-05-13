Які торгові марки реєструє McDonald’s в Росії?

Інформація про нові реєстрації 13 травня з’явилася у базах російського Роспатенту, пише росЗМІ "РЕН.ТВ".

Серед нових торговельних марок, які зареєструвала компанія:

McCafe та російський варіант "МакКафе"

Ronald McDonald House ("Дом Роналда Макдоналда")

McCrispy та "МакКриспи"

Happy Meal

"Биг Брекфаст Ролл"

"МакФреш"

"Макчикен"

"Мэр Макчиз"

"Университет Гамбургерологии"

Також компанія зареєструвала два візуальні товарні знаки: персонажа Грімаса та качку у фартуху з фірмовою літерою "М".

Чи означає це повернення McDonald’s у Росію?

Попри хвилю припущень, нова реєстрація брендів не свідчить про наміри компанії повернутися на російський ринок. Кілька років тому McDonald’s подала серію заявок на реєстрацію своїх торговельних марок у Росії.

Йшлося не лише про ресторанний бізнес, а й про:

продукти

програмне забезпечення

одяг

ресторанні послуги

логотипи та символіку

У листопаді торік частину заявок уже офіційно зареєстрували терміном на 10 років. У самій компанії пояснювали це процедурними питаннями та захистом інтелектуальної власності.

Мета такого кроку – не допустити, щоб сторонні компанії чи окремі особи використовували бренд McDonald’s у власних інтересах.

Таким чином компанія намагається захистити свою символіку, назви продуктів та впізнавані елементи бренду від можливого незаконного використання в Росії.

Який прогноз? Наразі ознак відновлення роботи McDonald’s у Росії немає. Компанія офіційно не повідомляла про плани повернення та продовжує публічно заявляти про вихід із ринку. Втім, великі міжнародні корпорації й надалі зберігатимуть юридичний контроль над своїми брендами в Росії, щоб уникнути їхнього використання без дозволу.

Зауважте! У таких випадках йдеться радше про юридичний захист бренду, а не про відновлення роботи мережі в країні-агресорі. Для глобальних компаній інтелектуальна власність залишається одним із ключових активів навіть на тих ринках, де бізнес офіційно зупинений.

До слова, McDonaldʼs був одним із перших міжнародних бізнесів, що засудив російську збройну агресію проти України та покинув ринок Росії в 2022 році.

Після цього ресторани мережі перейменували в Росії на "Вкусно і точка", незначно змінивши меню. Вони продовжили працювати у тих самих приміщеннях, в яких працювали.

Що власник "Вкусно і точка" думає про можливість повернення McDonald’s в Росію?

Власник мережі "Вкусно і точка" Олександр Говор заявив, що американська корпорація McDonald's навряд чи скористається правом на зворотний викуп свого російського бізнесу. Про це він розповів в інтерв’ю, пише росЗМІ "РБК".

За словами бізнесмена, жодних сигналів про можливе повернення американської мережі наразі немає.

На сьогоднішній день ми не бачимо "намірів" у плані повернення. Скільки ми не виходили на них, хотіли поспілкуватись – таки працювали разом, але їм заборонено з нами розмовляти. Контактів немає від слова "зовсім",

– сказав Олександр Говор.

Говор вважає, що реалізація опціону на викуп бізнесу може бути економічно невигідною для американської сторони. За його словами, після купівлі активів він виконав усі домовленості, передбачені угодою, навіть раніше встановлених термінів.

У нас із ними є певні домовленості, вони підписані. Зобов'язання, які я на себе взяв, я мав виконати за два роки. Я виконав їх через півтора – на півроку раніше,

– додав бізнесмен.

На думку Говора, навіть якщо McDonald’s колись вирішить повернутися на російський ринок, компанія вже не зможе працювати так, як раніше. Бізнесмен переконаний, що споживачі адаптувалися до нового бренду, а колишнього потоку клієнтів американська мережа вже не отримає.

Цікаво! Олександр Говор раніше розвивав ресторани мережі за франшизою у Сибіру. Уже 12 червня 2022 року на місці першого ресторану McDonald’s у СРСР на Пушкінській площі він відкрив заклад під новою назвою – "Вкусно і точка".

Чи можуть іноземні бренди повернутися в Росію?

Торік у Росії гучно заявили про нібито повернення понад 350 західних брендів, які залишили ринок після початку повномасштабної війни проти України, пише Служба зовнішньої розвідки.

До кінця року реальність виявилася зовсім іншою: повернулося лише близько двох десятків компаній, переважно з нижчого цінового сегменту й здебільшого з Азії, проте аж ніяк не західних брендів. У росЗМІ, зокрема, повідомляли про таке:

McDonald's зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку".

зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку". Starbucks зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року.

зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року. Американська компанія Coca-Cola зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт".

зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт". Компанія Chanel подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії.

подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії. Mercedes-Benz подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку.

подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку. Іспанська компанія Inditex подала заявку на реєстрацію товарного знаку Zara .

. Бренд Louis Vuitton зареєстрував товарний знак у Росії.

Так, росЗМІ продукували заголовки про повернення великих брендів, посилаючись на анонімні джерела та реєстрацію торгових марок у Роспатенті. Такі повідомлення є спекуляціями, покликаними створити ілюзію економічної стабільності.

Насправді ж, реєстрація чи продовження дії товарного знака – це лише юридичний інструмент захисту інтелектуальної власності. Компанії прагнуть зберегти права, щоб уникнути використання бренду третіми особами, блокувати спроби реєстрації схожих назв чи логотипів.

До слова, разом з цим 56% громадян Росії хотіли б повернення іноземних компаній на російський ринок. Найбільше росіянам бракує автомобільних брендів, програмного забезпечення, кіноіндустрії та товарів повсякденного вжитку.

Найболючіше ударило по технологічному та промисловому секторах. Після виходу таких гігантів, як Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk та інших, російський ринок програмного забезпечення опинився у стані штучної ізоляції. Це призвело до підвищення цін і зниження конкуренції, а також до ситуації, коли бізнес змушений або адаптуватися до обмеженого вибору, або шукати складні обхідні рішення. У результаті імпортозаміщення стало вимушеною заміною без альтернатив рівня глобальних продуктів,

– пишуть у розвідці.

