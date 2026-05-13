Какие торговые марки регистрирует McDonald's в России?

Информация о новых регистрациях 13 мая появилась в базах российского Роспатента, пишет росСМИ "РЕН.ТВ".

Среди новых торговых марок, которые зарегистрировала компания:

McCafe и российский вариант "МакКафе"

Ronald McDonald House ("Дом Роналда Макдоналда")

McCrispy и "МакКриспи"

Happy Meal

"Биг Брекфаст Ролл"

"МакФреш"

"Макчикен"

"Мэр Макчиз"

"Университет Гамбургерологии"

Также компания зарегистрировала два визуальных товарных знака: персонажа Гримаса и утку в фартуке с фирменной буквой "М".

Означает ли это возвращение McDonald's в Россию?

Несмотря на волну предположений, новая регистрация брендов не свидетельствует о намерениях компании вернуться на российский рынок. Несколько лет назад McDonald's подала серию заявок на регистрацию своих торговых марок в России.

Речь шла не только о ресторанном бизнесе, но и о:

продуктах

программное обеспечение

одежде

ресторанные услуги

логотипах и символике

В ноябре прошлого года часть заявок уже официально зарегистрировали сроком на 10 лет. В самой компании объясняли это процедурными вопросами и защитой интеллектуальной собственности.

Цель такого шага – не допустить, чтобы сторонние компании или отдельные лица использовали бренд McDonald's в собственных интересах.

Таким образом компания пытается защитить свою символику, названия продуктов и узнаваемые элементы бренда от возможного незаконного использования в России.

Какой прогноз? Сейчас признаков возобновления работы McDonald's в России нет. Компания официально не сообщала о планах возвращения и продолжает публично заявлять о выходе с рынка. Впрочем, крупные международные корпорации и в дальнейшем будут сохранять юридический контроль над своими брендами в России, чтобы избежать их использования без разрешения.

Заметьте! В таких случаях речь идет скорее о юридической защите бренда, а не о возобновлении работы сети в стране-агрессоре. Для глобальных компаний интеллектуальная собственность остается одним из ключевых активов даже на тех рынках, где бизнес официально остановлен.

К слову, McDonald's был одним из первых международных бизнесов, осудивших российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул рынок России в 2022 году.

После этого рестораны сети переименовали в России на "Вкусно и точка", незначительно изменив меню. Они продолжили работать в тех же помещениях, в которых работали.

Что владелец "Вкусно и точка" думает о возможности возвращения McDonald's в Россию?

Владелец сети "Вкусно и точка" Александр Говор заявил, что американская корпорация McDonald's вряд ли воспользуется правом на обратный выкуп своего российского бизнеса. Об этом он рассказал в интервью, пишет росСМИ "РБК".

По словам бизнесмена, никаких сигналов о возможном возвращении американской сети пока нет.

На сегодняшний день мы не видим "намерений" в плане возвращения. Сколько мы не выходили на них, хотели пообщаться – таки работали вместе, но им запрещено с нами разговаривать. Контактов нет от слова "совсем",

– сказал Александр Говор.

Говор считает, что реализация опциона на выкуп бизнеса может быть экономически невыгодной для американской стороны. По его словам, после покупки активов он выполнил все договоренности, предусмотренные соглашением, даже раньше установленных сроков.

У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить за два года. Я выполнил их через полтора – на полгода раньше,

– добавил бизнесмен.

По мнению Говора, даже если McDonald's когда-то решит вернуться на российский рынок, компания уже не сможет работать так, как раньше. Бизнесмен убежден, что потребители адаптировались к новому бренду, а прежнего потока клиентов американская сеть уже не получит.

Интересно! Александр Говор ранее развивал рестораны сети по франшизе в Сибири. Уже 12 июня 2022 года на месте первого ресторана McDonald's в СССР на Пушкинской площади он открыл заведение под новым названием – "Вкусно и точка".

Могут ли иностранные бренды вернуться в Россию?

В прошлом году в России громко заявили о якобы возвращении более 350 западных брендов, которые покинули рынок после начала полномасштабной войны против Украины, пишет Служба внешней разведки.

К концу года реальность оказалась совсем другой: вернулось лишь около двух десятков компаний, преимущественно из низшего ценового сегмента и в основном из Азии, однако отнюдь не западных брендов. В росСМИ, в частности, сообщали о следующем:

McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".

зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку". Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.

зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года. Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".

зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт". Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.

подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России. Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara .

. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.

Так, росСМИ продуцировали заголовки о возвращении крупных брендов, ссылаясь на анонимные источники и регистрацию торговых марок в Роспатенте. Такие сообщения являются спекуляциями, призванными создать иллюзию экономической стабильности.

На самом же деле, регистрация или продление действия товарного знака – это лишь юридический инструмент защиты интеллектуальной собственности. Компании стремятся сохранить права, чтобы избежать использования бренда третьими лицами, блокировать попытки регистрации похожих названий или логотипов.

К слову, вместе с этим 56% граждан России хотели бы возвращения иностранных компаний на российский рынок. Больше всего россиянам не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного потребления.

Больнее всего ударило по технологическому и промышленному секторах. После выхода таких гигантов, как Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk и других, российский рынок программного обеспечения оказался в состоянии искусственной изоляции. Это привело к повышению цен и снижению конкуренции, а также к ситуации, когда бизнес вынужден либо адаптироваться к ограниченному выбору, либо искать сложные обходные решения. В результате импортозамещение стало вынужденной заменой без альтернатив уровня глобальных продуктов,

– пишут в разведке.

