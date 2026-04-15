Коли буде "світове меню" в McDonald's?

"Пограбування світового меню" – це перша в історії McDonald's європейська кампанія, що розгортається водночас у кількох країнах, повідомили в компанії.

Відомо, що новинки будуть доступні в усіх відкритих ресторанах в Україні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до моменту розпродажу страв.

13 легендарних страв з 8 різних країн тепер доступні і в "МакДональдз" в Україні. Уперше клієнти зможуть насолодитись смаками, які вже стали улюбленими на інших ринках. Замовити їх можна буде в залі ресторану за допомогою терміналів самообслуговування, на "МакДрайві", через "МакДелівері" або скориставшись послугою "Мобільне замовлення" в застосунку мережі,

– повідомили в мережі.

Які ціни на позиції у "світовому меню"?

Бургери та роли:

"Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер" із Канади – 209 гривень;

"Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял" із Канади – 297 гривень;

"МакКріспі Хот Хані" з Канади – 198 гривень;

Рол із креветками з Кіпру – 179 гривень;

Снеки та соуси:

"МакШейкер Фрі" зі смаком Рамен із Японії – 99 гривень;

"МакШейкер Фрі" зі смаком Сиру та Трюфеля із Сінгапуру – 99 гривень;

Креветки (в кількості 3 шт. та 5 шт.) із Хорватії – 115 або 189 гривень;

Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру – 30 гривень;

Соус "Сичуанський стиль" із Китаю – 30 гривень;

Коктейльний соус із Хорватії – 20 гривень.

Десерт:

"МакФлурі Попкорн-Карамель" із Індонезії – 109 гривень.

Напої:

"McFizz Сакура" з Японії – 85 гривень;

"McFizz Манго" з Маврикію – 85 гривень.

Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".

У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.

Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.

Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:

Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.

Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.

Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.

У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.

