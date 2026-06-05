Где будут новые заведения KFC?

В этом году KFC выбрала три города для выхода на рынок, пишет UCSC.

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Сеть планирует выход в такие города, как Тернополь, Чернигов и Кропивницкий. В то же время приоритетными для сети остаются Киев, Киевская область и Днепр.

В этом году мы уже открыли ресторан в Каменском, и для города это стало действительно заметным событием. Это, кстати, очень показательный кейс: в меньших городах люди часто особенно ждут открытия, ведь там значительно меньше современных форматов досуга и мест, где можно провести время с семьей или друзьями,

– говорит Алина Киптик, CEO Tasty Food – франчайзи KFC в Украине.

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В компании отмечают, что рассматривают не только крупные областные центры и мегаполисы. При выборе новых локаций учитывается потенциальное влияние бренда на развитие городской среды.

Сколько украинцы тратят на McDonald's и KFC?

Украинцы продолжают активно тратить деньги в кафе, ресторанах и сервисах доставки.Лидеры среди фастфуда – McDonald's и KFC. Такие данные показывает обновленный сервис "Дашборд" от monobank.

По количеству операций в категории "Рестораны и кафе" на первом месте McDonald's, далее следуют сервисы доставки Glovo и Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino's Pizza и другие.

Относительно оборотов с начала 2025 года:

McDonald's – 4,52 миллиарда гривен

Glovo – 3,06 миллиардов гривен

Bolt Food – 735 миллионов гривен

KFC – 598 миллионов гривен

Пузата Хата – 501 миллионов гривен

Lviv Croissants – 294 миллионов гривен

Osama Sushi – 158 миллионов гривен

Domino's Pizza – 83 миллионов гривен

Какая необычная новинка появилась в KFC?