Какую компанию купил Uklon?

Сеть приобрела львовского оператора самокатов e-Wings. Это позволит компании добавить новое направление услуг и усилить свои позиции на рынке транспорта и логистики, пишет "Межа".

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Uklon объявила о приобретении 100% корпоративных прав львовского оператора электросамокатов e-Wings. Стоимость сделки составляет 97,6 миллионов гривен.

Микромобильность – это логическое расширение нашей платформы и одно из перспективных направлений современной городской логистики. Мы стремимся собрать необходимые сервисы для движения в одном приложении, чтобы пользователи могли легко закрывать любые потребности: от короткой поездки по городу до путешествий между странами,

– отмечает Сергей Гришков, главный исполнительный директор Uklon.

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Электросамокаты e-Wings через приложение компании пока можно арендовать в 11 городах:

Львове

Ивано-Франковске

Одессе

Кременчуге

Сумах

Горишних Плавнях

Дрогобыче

Золочеве

Тернополе

Ирпене

Чернигове.

После завершения сделки Uklon планирует интегрировать сервис аренды электросамокатов в собственное приложение. Общий парк подключенных электросамокатов – около 3 тысяч.

Команда e-Wings останется работать после сделки

Ключевая команда e-Wings также перейдет в Uklon под руководством операционного директора Вадима Ищенко. В то же время соучредители e-Wings Роман Мотрук и Олег Белый продолжат работать над развитием сервиса уже в составе новой компании.

Это соглашение открывает новый этап развития для нашей команды уже в составе Uklon. Мы рады стать частью мощной экосистемы, чтобы вместе создавать бесшовный опыт передвижения по городу – от быстрой поездки на электросамокате до заказа авто в одном приложении,

– отмечают Мотрук и Белый.

На Uklon ждут новые налоги: что известно?