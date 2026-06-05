Яку компанію купив Uklon?
Мережа придбала львівського оператора самокатів e-Wings. Це дозволить компанії додати новий напрямок послуг і посилити свої позиції на ринку транспорту та логістики, пише "Межа".
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Uklon оголосила про придбання 100% корпоративних прав львівського оператора електросамокатів e-Wings. Вартість угоди становить 97,6 мільйонів гривень.
Мікромобільність – це логічне розширення нашої платформи та один із перспективних напрямів сучасної міської логістики. Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами,
– зазначає Сергій Гришков, головний виконавчий директор Uklon.
Електросамокати e-Wings через застосунок компанії наразі можна орендувати в 11 містах:
- Львові
- Івано-Франківську
- Одесі
- Кременчуці
- Сумах
- Горішніх Плавнях
- Дрогобичі
- Золочеві
- Тернополі
- Ірпіні
- Чернігові.
Після завершення угоди Uklon планує інтегрувати сервіс оренди електросамокатів у власний додаток. Загальний парк підключених електросамокатів – близько 3 тисяч.
Команда e-Wings залишиться працювати після угоди
Ключова команда e-Wings також перейде до Uklon під керівництвом операційного директора Вадима Іщенка. Водночас співзасновники e-Wings Роман Мотрук та Олег Білий продовжать працювати над розвитком сервісу вже в складі нової компанії.
Ця угода відкриває новий етап розвитку для нашої команди вже у складі Uklon. Ми раді стати частиною потужної екосистеми, аби разом створювати безшовний досвід пересування містом – від швидкої поїздки на електросамокаті до замовлення авто в одному застосунку,
– зазначають Мотрук та Білий.
На Uklon чекають нові податки: що відомо?
В Україні планується запровадження нового податку на цифрові платформи, де ставка податку на доходи складатиме 5%, і платформа виступатиме податковим агентом.
В Uklon очікують, що після впровадження нових правил цифрова економіка почне активніше розвиватися. На їхню думку, чіткі умови гри сприятимуть довірі між платформами, клієнтами та державою.
Керівник напряму GR компанії Uklon Микола Сорока каже, що "ухвалення відповідного законопроєкту забезпечить прозору систему оподаткування, спростить адміністрування та дозволить компаніям працювати у зрозумілому правовому полі, будучи впевненими у повному дотриманні податкових зобов’язань".