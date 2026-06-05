Яку компанію купив Uklon?

Мережа придбала львівського оператора самокатів e-Wings. Це дозволить компанії додати новий напрямок послуг і посилити свої позиції на ринку транспорту та логістики, пише "Межа".

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Uklon оголосила про придбання 100% корпоративних прав львівського оператора електросамокатів e-Wings. Вартість угоди становить 97,6 мільйонів гривень.

Мікромобільність – це логічне розширення нашої платформи та один із перспективних напрямів сучасної міської логістики. Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами,

– зазначає Сергій Гришков, головний виконавчий директор Uklon.

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Електросамокати e-Wings через застосунок компанії наразі можна орендувати в 11 містах:

Львові

Івано-Франківську

Одесі

Кременчуці

Сумах

Горішніх Плавнях

Дрогобичі

Золочеві

Тернополі

Ірпіні

Чернігові.

Після завершення угоди Uklon планує інтегрувати сервіс оренди електросамокатів у власний додаток. Загальний парк підключених електросамокатів – близько 3 тисяч.

Команда e-Wings залишиться працювати після угоди

Ключова команда e-Wings також перейде до Uklon під керівництвом операційного директора Вадима Іщенка. Водночас співзасновники e-Wings Роман Мотрук та Олег Білий продовжать працювати над розвитком сервісу вже в складі нової компанії.

Ця угода відкриває новий етап розвитку для нашої команди вже у складі Uklon. Ми раді стати частиною потужної екосистеми, аби разом створювати безшовний досвід пересування містом – від швидкої поїздки на електросамокаті до замовлення авто в одному застосунку,

– зазначають Мотрук та Білий.

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