О том, как на вкус новинка от KFC, рассказала блогерша @leno4ka_pog в TikTok.
Смотрите также Легендарные вкусы McDonald's уже здесь: все о "мировом меню", которое появилось в Украине
Какое на вкус мороженое с беконом?
Больше всего внимания в "секретном меню" привлекло мороженое с беконом. По словам блогера, это сочетание нежного десерта, сладкого соуса и соленого бекона создает очень насыщенный вкус.
Впрочем, именно бекон дает настолько сильное послевкусие, что блюдо может понравиться далеко не всем.
Кроме десерта, в "секретном меню" есть еще две позиции. Первая – бюджетный бургер "джуниор" со стрипсой, огурцом и соусом. Вторая – "дабл чикен оригинальный", где традиционную булочку заменяют два огромных куска куриного филе с беконом, сыром, огурцами и луком.
Для меня немного странная позиция, потому что есть ее без булки или картофеля не очень вкусно. Фактически это просто 250 грамм мяса,
– отмечает блогерша.
Обратите внимание! Все эти позиции не доступны в обычном меню. Заказать их можно только через мобильное приложение KFC.
Как на новое "секретное меню" в KFC реагируют в сети?
Блогер Юлия Мусийчук также поделилась впечатлениями от необычного десерта из KFC в Threads.
На вкус это так, как вы и представляете. Арониевый соус, по факту, ягодный. Вкусный! А вот бекон Он отдельная часть, которая никак не сочетается с основными ингредиентами. Мороженое тает во рту, а бекон остается. Начинаешь жевать – и раскрывается соленость,
– написала Мусийчук.
В комментариях люди разделились в своих оценках. Часть пользователей заинтересовалась необычным сочетанием и даже выражает желание попробовать новинку.
В то же время другие реагируют скептически, ведь им такая комбинация кажется слишком странной или даже сомнительной.
Какие необычные блюда можно найти в McDonald's?
В ресторанах McDonald's в разных странах мира можно найти довольно необычные блюда, которые сильно отличаются от привычного меню. В частности, в Китае предлагали бургер Oreo SPAM, где сочетаются сладкие и соленые ингредиенты.
В Нидерландах подают бургер с крокетом – традиционной местной закуской с мясной начинкой. А на Филиппинах популярно комбо со сладкими спагетти McSpaghetti и жареной курицей Chicken McDo.
В Индии можно попробовать Pizza McPuff и Chicken Maharaja Mac с локальными специями и вкусами. В то же время в Новой Зеландии готовят KiwiBurger с говядиной, яйцом и свеклой, а в странах Азии – McRice Burger, где вместо булочек используют рисовые котлеты.