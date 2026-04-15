МакДональдз имеет одну из крупнейших сетей ресторанов в мире, и его меню существенно отличается в зависимости от страны. Локальные команды адаптируют блюда под культурные особенности, религиозные требования и вкусовые предпочтения, поэтому знакомый фастфуд в разных регионах может выглядеть совсем по-разному. В нашей статье рассказываем о самых странных блюдах МакДональдза, со ссылкой на AOL.com.

Какие самые странные блюда МакДональдза можно найти в разных странах мира?

Среди самых неординарных позиций – это бургер Oreo SPAM в Китае, где сочетаются соленые и сладкие вкусы.

Как выглядит бургер Oreo / инстаграм speculite

В Нидерландах подают бургер с крокетом, напоминающий традиционную местную закуску с мясной начинкой. На Филиппинах популярное комбо со сладкими спагетти McSpaghetti и жареной курицей Chicken McDo.



Спагетти McSpaghetti и жареной курицей Chicken McDo / фото Reddit

В Индии можно найти Pizza McPuff – это хрустящая выпечка с начинкой из сыра, овощей и пикантного соуса, а также Chicken Maharaja Mac – куриную версию классического бургера с индийскими акцентами.





Chicken Maharaja Mac / фото Yusuke Kawasaki

В Новой Зеландии в меню входит KiwiBurger с говядиной, яйцом и свеклой, тогда как в Тайване и других странах Азии встречается McRice Burger, где вместо булочек используют рисовые котлеты. А в азиатских регионах также можно найти жареный пирог с таро с нежной фиолетовой начинкой.



KiwiBurger / фото Alexeyevitch

Какие позиции МакДональдза входят в топ продаж?

В рейтингах самых продаваемых продуктов МакДональдза можно найти как классические бургеры, так и завтраковые блюда и снеки. В список входят: McGriddles, двойной чизбургер, салаты премиум-класса, куриные наггетсы, яблочные десерты, Egg McMuffin, Happy Meal, закусочные обертки, Big Mac и безоговорочный лидер картофель фри, который остается самым популярным продуктом сети с момента ее основания.

