Украинцы ждали этого долго – и наконец момент настал. В меню Макдональдса появились легендарные новинки из разных уголков мира, которые раньше можно было попробовать только за границей. Теперь эти гастрономические хиты прямо здесь, в Украине!

Какие новинки из разных стран можно попробовать в Макдональдсе?

Начать стоит с морских деликатесов: большие хрустящие креветки с Адриатического побережья Хорватии и нежный ролл с сочными креветками, вдохновленный солнечным Кипром. Легкие, ароматные и идеальные для тех, кто хочет чего-то небанального.

Для любителей насыщенных вкусов есть настоящий канадский вайб: острый МакКриспи Хот Хани с пикантной сладостью, сочный Мейпл Барбекю и классический Бекон Роял Чизбургер. И самое главное – все это доступно еще и в формате Дабл для двойного удовольствия.

Отдельная звезда меню – это новая МакШейкер Фри. На этот раз со вкусами Азии: ароматный рамен или изящный сыр с трюфелем, вдохновленные Японией и Сингапуром. Это привычная картошка фри, но с совершенно новым звучанием.

А для тех, кто хочет освежиться – яркие напитки McFizz: нежная Сакура из Японии и сочный Манго из тропического Маврикия. И на десерт – экзотический МакФлури из Индонезии со вкусом попкорна и карамели, который точно удивит даже тех, кто думал, что уже пробовал все.

Какие цены на новые позиции?

"Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер" из Канады – 209 гривен;

"Мейпл Барбекю и Бекон Дабл Роял" из Канады – 297 гривен;

"МакКриспи Хот Хани" из Канады – 198 гривен;

Ролл с креветками из Кипра – 179 гривен;

"МакШейкер Фри" со вкусом Рамен из Японии – 99 гривен;

"МакШейкер Фри" со вкусом Сыра и Трюфеля из Сингапура – 99 гривен;

Креветки (3 штуки) из Хорватии – 115 гривен;

Креветки (5 штук) из Хорватии – 189 гривен;

Соус со вкусом сыра и трюфеля из Сингапура – 30 гривен;

Соус "Сычуаньский стиль" из Китая – 30 гривен;

Коктейльный соус из Хорватии – 20 гривен;

"МакФлури Попкорн-Карамель" из Индонезии – 109 гривен;

"McFizz Сакура" из Японии – 85 гривен;

"McFizz Манго" из Маврикия – 85 гривен;

Как долго будет доступно новое меню?

Новинки будут доступны во всех открытых ресторанах "МакДональдз" в Украине с 15 апреля до 24 июня 2026 года или до завершения продаж. Заказать их можно в зале ресторана через терминалы самообслуживания, на "МакДрайве", через "МакДеливери" или воспользовавшись функцией "Мобильный заказ" в приложении сети. Напитки, "МакФлури", "МакШейкер Фри" и соусы можно будет заказывать в течение всего дня, тогда как другие блюда будут доступны в пределах основного меню.

