Про те, як смакує новинка від KFC, розповіла блогерка @leno4ka_pog у TikTok.

Яке на смак морозиво з беконом?

Найбільше уваги у "секретному меню" привернуло морозиво з беконом. За словами блогерки, це поєднання ніжного десерту, солодкого соусу та солоного бекону створює дуже насичений смак.

Втім, саме бекон дає настільки сильний післясмак, що страва може сподобатися далеко не всім.

Блогерка оцінила "секретне меню" в KFC: дивіться відео

Окрім десерту, в "секретному меню" є ще дві позиції. Перша – бюджетний бургер "джуніор" зі стріпсою, огірком і соусом. Друга – "дабл чікен оригінальний", де традиційну булочку замінюють два величезні шматки курячого філе з беконом, сиром, огірками та цибулею.

Для мене трохи дивна позиція, бо їсти її без булки чи картоплі не дуже смачно. Фактично це просто 250 грам м'яса,

– зазначає блогерка.

Зверніть увагу! Усі ці позиції не доступні у звичайному меню. Замовити їх можна лише через мобільний застосунок KFC.

Як на нове "секретне меню" в KFC реагують в мережі?

Блогерка Юлія Мусійчук також поділилася враженнями від незвичного десерту з KFC у Threads.

На смак це так, як ви і уявляєте. Аронієвий соус, по факту, ягідний. Смачний! А от бекон. Він окрема частина, яка ніяк не поєднується з основними інгредієнтами. Морозиво тане у роті, а бекон залишається. Починаєш жувати – і розкривається солоність,

– написала Мусійчук.

У коментарях люди розділилися у своїх оцінках. Частина користувачів зацікавилася незвичним поєднанням і навіть висловлює бажання спробувати новинку.

Як люди реагують на новинку в KFC / Скриншоти

Водночас інші реагують скептично, адже їм така комбінація здається надто дивною або навіть сумнівною.

