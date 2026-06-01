Что изменится в дизайне напитка "Живчик"?

Официальную позицию компания сообщила в понедельник, 1 июня, в Threads.

Поздравляем всех, кто любит "Живчик". Это первое официальное сообщение после вашей острой реакции на обновленный дизайн этикетки,

– говорится в сообщении.

В заметке указано, что "Живчик" всегда был и остается брендом с украинскими ценностями. А любые ассоциации с государством-агрессором для компании неприемлемы.

Бренд последовательно поддерживает Украину, а также категорически осуждает российскую агрессию.

Согласно информации, во время работы над дизайном был использован шрифт, предложенный партнерским агентством. Его официально приобрели через международный ресурс.

На этапе согласования ни со стороны агентства, ни с нашей стороны не было обнаружено дополнительных контекстов, которые стали известны позже,

– объяснили в заметке.

В то же время в компании выразили понимание, что ответственность за финальный результат лежит и на них. Поэтому уже приняли решение изменить шрифты на упаковке и в рекламных материалах.

Подобные ошибки недопустимы, поэтому вместе с партнерами дополнительно усиливаем процесс проверки креативных материалов в будущем,

– пообещали украинцам.

Обратите внимание! Компания поблагодарила всех, для кого "Живчик" является важным символом поколений.

В то же время креативное агентство Brain Tank, которое работало с новым дизайном этикетки "Живчика", тоже опубликовало свое заявление.

Выбор гарнитуры ROAD RADIO на этикетке "Живчик" – наша "штанга" – и мы приносим искренние извинения за недостаточную проверку информации,

– сообщили в агентстве.

Украинцам рассказали, что не сделали анализ происхождения разработчика и использования этой гарнитуры. Но сейчас, благодаря вниманию сообщества и, в частности, профессиональному анализу украинского сервиса для покупки и аренды шрифтов Rentafont заменяют ROAD RADIO на всех бренд-материалах на ERMILOV PRO.

Приносим чистосердечные извинения за ошибку и неприятные ощущения, что она вызвала,

– добавили в заметке.

Фото с Threads Brain Tank

В частности, в Rentafont отметили, что все ошибаются, но не все признают и исправляют ошибки. А Rentafont всегда рад помочь дизайнерам и их заказчикам выбрать украинские шрифты вместо российских.

Там также подтвердили, что "Живчик" будет иметь украинский шрифт.

Каким был скандал по "Живчику"?

Напомним, что 29 мая стало известно о новом дизайне "Живчика". О событии компания сообщила в социальных сетях.

Однако украинцы отреагировали неоднозначно на новость. Многие критиковали новый дизайн напитка.

Впоследствии оказалось, что один из шрифтов на "Живчике" похож на Road Radio. Его разработала Elena Kowalski – дизайнер российского происхождения.