Почему возник скандал

О том, что не так с новым "Живчиком", украинцы пишут в Threаds.

Часть из комментариев касается новой формы бутылки и этикетки, которая стала более минималистичной.

Однако этикетку критиковали не только за это. Оказалось, что один из шрифтов похож на Road Radio, который разработала Elena Kowalski, дизайнер российского происхождения, под псевдонимом Glen Jan.

Сравнение шрифта "Живчик" / Фото из соцсетей

Что предложили разработчики дизайна

Креативное агентство Brain Tank, которое работало с новым дизайном этикетки "Живчика", отреагировало на критику. В Threads разработчики написали, что не догадывались о значении напитка как национального символа.

К тому же специалистов удивило "количество эмоциональных и профессиональных комментариев, по дизайну новой этикетки".

Так, в агентстве объявили грант. Пользователи могут предложить свой редизайн и исправить все, что не понравилось в вариации разработчиков. Далее если дизайн наберет больше, чем 25 0001 лайк – компания выплатит премию в 50 002 гривны (после налогообложения).

В то же время относительно якобы русского шрифта в агентстве отметили:

Крайне важным является сенситивный вопрос шрифтовой гарнитуры, который мы сейчас тщательно прорабатываем и выйдем вскоре с решением,

– говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая бренд "Живчик" объявил о ребрендинге. Компания связала изменения с взрослением и отметила, что легендарный напиток "вырос и изменился".

Реакция пользователей была разной, но положительных отзывов меньше всего. Большинство комментариев в соцсетях была однотипной – с обращением к компании вернуть предыдущий дизайн.