Компания уже готовит компенсации клиентам за потерянные отправления. Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

Что известно об атаке БпЛА на отделение "Новой почты"?

В Днепре российский беспилотник попал в отделение №1 Новой почты, в результате чего здание было полностью уничтожено огнем.

В компании сообщили, что работники отделения не пострадали. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы нанесенного ущерба.

Сейчас идет оценка повреждений и проверка состояния отправлений, которые находились в отделении на момент удара. Более подробную информацию об потерянных грузах обещают предоставить после завершения работы экстренных служб.