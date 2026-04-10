Сколько людей работают на ФЛП?

302 260 предпринимателей обеспечили работой более 817 тысяч человек. В среднем на одного такого ФЛП приходится около трех работников, пишет Опендатабот.

Всего сейчас 14% предпринимателей пользуются наемным трудом:

Больше всего предпринимателей с работниками зарегистрировано в Днепропетровской области – 27 491.

Почти столько же во Львовской области – 27 275.

Далее следует Киев с 25 782 ФОПами, которые имеют сотрудников.

Зато быстрее всего количество таких предпринимателей росло в других регионах. Наибольший прирост зафиксировали в Ровенской области (+ 22%), Киевской области (+ 20%), Волынской области (+ 19%).

По количеству работников, которых нанимают ФЛП, то лидирует Львовская область – 74 648 человек. Далее следует Днепропетровская область с 71 983 работниками, а также Киев – 70 272.

В целом благодаря предпринимателям в 2025 году работу имели более 2,9 миллионов украинцев: около 2,1 миллионов работали сами на себя, еще более 817 тысяч – как наемные работники у ФЛП.

