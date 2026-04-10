Скільки людей працюють на ФОПів?

302 260 підприємців забезпечили роботою більше ніж 817 тисяч людей. У середньому на одного такого ФОПа припадає близько трьох працівників, пише Опендатабот.

Загалом нині 14% підприємців користуються найманою працею:

Найбільше підприємців із працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області – 27 491.

Майже стільки ж у Львівській області – 27 275.

Далі йде Київ із 25 782 ФОПами, які мають співробітників.

Натомість найшвидше кількість таких підприємців зростала в інших регіонах. Найбільший приріст зафіксували у Рівненській області (+22%), Київській області (+20%), Волинській області (+19%).

Щодо кількості працівників, яких наймають ФОПи, то тут лідирує Львівська область – 74 648 людей. Далі йде Дніпропетровська область із 71 983 працівниками, а також Київ – 70 272.

Загалом завдяки підприємцям у 2025 році роботу мали понад 2,9 мільйони українців: близько 2,1 мільйонів працювали самі на себе, ще понад 817 тисяч – як наймані працівники у ФОПів.

Що треба знати про ведення ФОП в Україні?