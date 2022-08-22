Еще в конце апреля 2022 года Liki24.com положили начало важной инициативе, чтобы каждый украинец во время полномасштабной войны смог получить необходимые лекарства. Именно поэтому компания создала фонд "Лекарства для Украины", позволяющий покрыть половину стоимости медикаментов, заказанных через приложение Liki24. Компенсацию в 500 гривен можно потратить, рассчитываясь по нескольким заказам в течение трех дней с момента активации.

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Из-за российской агрессии многие украинцы оказались в очень затруднительном положении, потеряв дома, а иногда и возможность приобрести необходимые лекарства. Но мы, украинцы, когда объединяемся, преодолеваем все трудности,

– рассказал СЕО и соучредитель сервиса Liki24.com Антон Авринский.

"Лекарства для Украины" поддерживают иностранные и украинские компании

К инициативе уже присоединились как иностранные, так и украинские компании. Таким образом, есть возможность увеличить объемы помощи для нуждающихся. Так, за 2 месяца помощь от фонда уже получили более 4 тысяч украинцев на сумму более 2 миллионов гривен.

В частности, американская благотворительная организация Nova Ukraine направила фонду "Лекарства для Украины" более 2 миллионов гривен.

"В центре наших проектов – люди. Ведь страшно даже представить, как это – остаться без возможности приобрести то, что спасает жизнь. Поэтому мы объединяемся с сильными партнерами и пытаемся быть там, где люди больше нуждаются в помощи. Такими инициативами мы поддерживаем и нашу экономику, и проекты корпоративного партнерства. Каждый вклад, даже не очень большой, – это вероятность того, что после победы мы будем жить в лучшей стране мира", – комментирует Екатерина Безсудная, тим-лидер Nova Ukraine

В то же время, компания Uber предоставила промокоды для бесплатной доставки заказов, сделанных через фонд "Лекарства для Украины". Доставка будет осуществляться через Uber Connect, который Uber презентовал в 2020 году.

"С самого начала этой ужасной войны Uber поддерживает Украину и украинское общество, инициируя различные социальные проекты в сотрудничестве с общественными организациями, волонтерскими центрами и бизнесом. Сегодня мы очень рады присоединиться к этой инициативе, продолжая сотрудничество с Liki24.com и предоставляя возможности нашей платформы для помощи нуждающимся людям быстро и надежно получить необходимые лекарства. Uber поддерживает и будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо", – отметил Марчин Мочирог, генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе.

Как фонд "Лекарства для Украины" отчитывается перед компаниями-партнерами

Для компаний-партнеров, осуществляющих корпоративные взносы, фонд "Лекарства для Украины" создал специальную информационную панель, позволяющую отслеживать использование средств в режиме реального времени, а также с помощью карты выполнения доставок.