Какие крупнейшие сделки с украинскими компаниями происходили в годы независимости?

В последнем отчете KPMG in Ukraine M&A Radar 2024 говорится о том, что сделки M&A по доле украинских инвесторов играли важную роль на внутреннем рынке в 2024 году, передает 24 Канал.

Несмотря на отток капитала, количество внутренних сделок оставалось стабильным на уровне 26 сделок по сравнению с 25 сделкам в 2023 году. Крупнейшими секторами по стоимости были недвижимость и строительство, промышленные товары и сельское хозяйство.

Что такое сделки M&A Дословно это называется Mergers and Acquisitions, то есть слияния и поглощения. Речь идет о ситуации, когда одна компания объединяется с другой или покупает/продает бизнес или его часть.

Продажа "Криворожстали"

Одной из первых крупных приватизационных сделок, которую заключила независимая Украина, состоялась з "Криворожсталь"

Как писали в The Gurdian, аукцион на "Криворожсталь" стал последним этапом Оранжевой революции в Украине, продемократического движения, возглавляемого Виктором Ющенко.

В далеком 2005 году во время аукциона 2 представителя крупнейших сталелитейных групп мира, Mittal и Arcelor, боролись за крупнейшего производителя металла Украины.

Однако контроль над украинским заводом все же получила Mittal Steel, что была в собственности самого богатого человека Великобритании тогда.

Mittal Steel предложила на аукционе впечатляющую цену – 24,2 миллиарда гривен, то тогда равнялось 2,7 миллиардам фунтов стерлингов. Известно, что начинались торги с 12,6 миллиарда гривен.

Что произошло с ИСД в 2009 году?

В конце 2009 года стало известно, что владельцы корпорации "Индустриального союза Донбасса" продали контрольный пакет акций зарубежному инвестору. Причиной продажи стало то, что еще в 2008 году компанию, совладельцем которой был Сергей Тарута, накрыл кризис.

В то же время как тогда писали в Deutsche Welle, контрольный пакет акций ИСД был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли бывшего совладельца группы "Евраз" Александра Катунина.

Сумма продажи на то время составляла 2,7 миллиарда долларов.

Интересно, что по словам Сергея Таруты, несмотря на то, что владельцем является Катунин, это лишь формальность. Настоящим владельцем, который скрывается за сочетанием иностранных фирм, является ВЭБ, то есть российское государство.

К слову! Сергей Тарута – предприниматель и политик. Часто попадал в ситуации, когда скрывал реальное состояние своего состояния. Например, в 2016 году скрыл в декларации имущество на сумму более 5 миллионов гривен. Входит в список прогульщиков Верховной Рады в промежутке от 2022 года по 2023 год, пишет организация "Честно".

Какая сделка состоялась в финансовом секторе?

Еще одной приватизационной сделкой с украинскими компаниями состоялась в 2006 году, когда венгерский OTP Bankplc приобрел одного из лидеров финансового сектора Украины – Райффайзенбанк Украина, который стал банком со 100% иностранным капиталом.

1 июня 2006 года Raiffeisen International продал АО "Райффайзенбанк Украина" за 650 миллионов евро венгерскому OTP Bank Ltd,

– говорится в полугодовом отчете за 2006 год.

То есть согласно официальному курсу, по состоянию на 1 июня 2006 года, это составляло где-то 4,22 миллиарда гривен.

Кто стал владельцем третьего по величине мобильного оператора страны?

В то же время если рассматривать сделки, произошедшие в промежутке от 3 – 2 лет, то стоит вспомнить приобретение украинского мобильного оператора lifecell французским миллиардером.

Сейчас lifecell считается 3-м по величине мобильным оператором Украины после VEON, Киевстар и Vodafone.

В 2024 году консорциум инвесторов во главе с миллиардером Ксавье Нилем закончили сделку по приобретению и объединению lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.

Дело в том, что ранее примерно 20% телекоммуникационной компании принадлежали российскому миллиардеру Михаилу Фридману, против которого были введены санкции.

Впрочем суд в Киеве разрешил снять арест с акций компании, которые принадлежали Фридману, для того, чтобы расчистить путь для приобретения.

У Reuters сообщили, что стоимость сделки может составлять по меньшей мере 524 миллиона долларов, что по среднему банковскому курсу где-то 21,5 миллиарда гривен.

Как украинские компании выходили на международный рынок?

Всего в 2014 году украинские компании завершили 10 трансграничных сделок по слиянию и поглощению, согласно отчету KPMG.