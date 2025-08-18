Кого будет касаться мораторий?

Об этом 18 августа сообщил министр экономики Алексей Соболев во время презентации проекта программы действий правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Смотрите также Существенные штрафы и блокировка счетов: чего не стоит делать ФЛП

"Это будет касаться органов рыночного надзора и всех правоохранительных", – уточнил он. В то же время ограничения не будут распространяться на подакцизные товары.

Когда и как примут мораторий?

По словам Соболева, проверки останутся только для компаний, которые представляют высокий риск и уклоняются от уплаты налогов. Для мониторинга результатов правительство планирует ввести цифровые дашборды.

Министр также сообщил, что решение уже прорабатывается вместе с Офисом генпрокурора и Бюро экономической безопасности.

Что этому предшествовало?

Идея длительного моратория на проверки бизнеса в Украине появилась на фоне военного положения и экономических вызовов, которые появились перед предпринимателями. По словам властей, бизнес является одним из ключевых драйверов экономики, поэтому его необходимо защищать от чрезмерного административного давления.

21 июля СНБО принял решение о годовом моратории на проверки бизнеса государственными структурами. Этот шаг предусматривает, что в течение года предпринимателей должны освободить от визитов контролирующих органов, кроме случаев, когда речь идет о критических рисках.

В то же время президент Владимир Зеленский еще в июне на Форуме власти и бизнеса заявил о необходимости "длительного моратория". Тогда срок не уточнялся, но президент отмечал, что бизнесу нужны не короткие "льготные паузы", а долгосрочные гарантии, которые позволят планировать развитие и восстановление.

Мнения экспертов разошлись, ведь мораторий имеет как положительные, так и рискованные последствия. С одной стороны, он может уменьшить коррупционное давление и дать компаниям больше пространства для инвестиций и развития. С другой – без достаточного контроля существует риск роста "серых схем" и уклонения от налогов.

Заметьте. Именно поэтому правительство планирует ввести рискоориентированный подход: проверки останутся только для компаний, представляющих наибольшие угрозы. В то же время введение пятилетнего моратория станет рекордным шагом для Украины: ранее такие решения принимались максимум на один год.