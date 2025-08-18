Кого стосуватиметься мораторій?

Про це 18 серпня повідомив міністр економіки Олексій Соболев під час презентації проєкту програми дій уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

"Це стосуватиметься органів ринкового нагляду та всіх правоохоронних", – уточнив він. Водночас обмеження не поширюватимуться на підакцизні товари.

Коли та як ухвалять мораторій?

За словами Соболєва, перевірки залишаться лише для компаній, які становлять високий ризик і ухиляються від сплати податків. Для моніторингу результатів уряд планує запровадити цифрові дашборди.

Міністр також повідомив, що рішення вже опрацьовується разом з Офісом генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Що цьому передувало?

Ідея тривалого мораторію на перевірки бізнесу в Україні з’явилася на тлі воєнного стану та економічних викликів, які постали перед підприємцями. За словами влади, бізнес є одним із ключових драйверів економіки, тому його необхідно захищати від надмірного адміністративного тиску.

21 липня РНБО ухвалила рішення про річний мораторій на перевірки бізнесу державними структурами. Цей крок передбачає, що впродовж року підприємців мали б звільнити від візитів контролюючих органів, окрім випадків, коли йдеться про критичні ризики.

Водночас президент Володимир Зеленський ще в червні на Форумі влади та бізнесу заявив про необхідність "тривалого мораторію". Тоді строк не уточнювався, але президент наголошував, що бізнесу потрібні не короткі "пільгові паузи", а довгострокові гарантії, які дозволять планувати розвиток і відновлення.

Думки експертів розійшлись, адже мораторій має як позитивні, так і ризиковані наслідки. З одного боку, він може зменшити корупційний тиск і дати компаніям більше простору для інвестицій та розвитку. З іншого – без достатнього контролю існує ризик зростання "сірих схем" і ухилення від податків.

Зауважте. Саме тому уряд планує запровадити ризикоорієнтований підхід: перевірки залишаться лише для компаній, що становлять найбільші загрози. Водночас запровадження п'ятирічного мораторію стане рекордним кроком для України: раніше такі рішення ухвалювалися максимум на один рік.