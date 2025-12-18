Де можна витратити "тисячу Зеленського"?
"Зимову" підтримку на суму 1 000 гривень можна витратити не лише на комуналку чи книги, а й на українські товари, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
Дивіться також Кошти "зимової тисячі" і телемарафону могли піти на ЗСУ, – Железняк сказав, чому так не сталося
З 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити ще у 5 мережах магазинів та маркетплейсі:
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- “Сімі23”;
- MAUDAU.
Нагадаємо, що з 11 грудня гроші також витратити в таких супермаркетах:
- "Сільпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
До якого часу можна використати "зимову тисячу"?
- Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
- Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.
На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?
Зимову "тисячу Зеленського" можна витратити на ліки, поштові та комунальні послуги, друковану та харчову продукцію, або на благодійні внески. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року.
Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.
"Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.
Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.