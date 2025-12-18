Де можна витратити "тисячу Зеленського"?

"Зимову" підтримку на суму 1 000 гривень можна витратити не лише на комуналку чи книги, а й на українські товари, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

З 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити ще у 5 мережах магазинів та маркетплейсі:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

“Сімі23”;

MAUDAU.

Нагадаємо, що з 11 грудня гроші також витратити в таких супермаркетах:

"Сільпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року .

. Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?