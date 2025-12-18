Де можна витратити "тисячу Зеленського"?

"Зимову" підтримку на суму 1 000 гривень можна витратити не лише на комуналку чи книги, а й на українські товари, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

З 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити ще у 5 мережах магазинів та маркетплейсі:

  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • “Сімі23”;
  • MAUDAU.

Нагадаємо, що з 11 грудня гроші також витратити в таких супермаркетах:

  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

  • Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.
  • Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?

  • Зимову "тисячу Зеленського" можна витратити на ліки, поштові та комунальні послуги, друковану та харчову продукцію, або на благодійні внески. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року.

  • Зимову тисячу дозволено витрачати на книги та друкову продукцію, але тільки у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

  • "Тисячу Зеленського" найчастіше використовують для оплати комунальних послуг, аптек та донатів. Станом на 8 грудня допомогу отримали понад 11,6 мільйона українців, а заявки на отримання зимової тисячі подали понад 15,8 мільйона осіб.

  • Задонатити "зимову підтримку" можна тільки перевіреним фондам. Тобто на збір друзів перекинути її не можна – тільки донатом на банку або рахунок того чи іншого фонду, список яких є у застосунках ваших банків.