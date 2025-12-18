Где можно потратить "тысячу Зеленского"?

"Зимнюю" поддержку на сумму 1 000 гривен можно потратить не только на коммуналку или книги, но и на украинские товары, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбека" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:

  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • “Сими23”;
  • MAUDAU.

Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:

  • "Сильпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

  • Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
  • Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?

  • Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.

  • Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.

  • "Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.

  • Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.