Где можно потратить "тысячу Зеленского"?

"Зимнюю" поддержку на сумму 1 000 гривен можно потратить не только на коммуналку или книги, но и на украинские товары, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбека" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

“Сими23”;

MAUDAU.

Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:

"Сильпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года .

. Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?