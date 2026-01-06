Что изменится в тарифах на домашний интернет?

В Украине запускают два новых тарифа домашнего интернета Киевстар, которые станут доступными для подключения пользователей с 6 января, пишет 24 Канал со ссылкой на мобильного оператора.

Известно, что оператор открывает два тарифа – "Оптимальный" и "Комфортный". Они заменят существующий тариф "Дом": последним днем подключения к нему было 5 января.

Обратите внимание! Для действующих пользователей тарифа условия не изменятся.

По данным мобильного оператора, с 6 января в Украине открывают следующие тарифные планы для домашнего интернета:

"Оптимальный"

скорость – до 300 мегабит в секунду;

стоимость в месяц – 350 гривен;

для новых пользователей возможно подключение по 200 гривен на первые 3 месяца, а также предложение гигабитного интернета на первые три месяца.

"Комфортный"

скорость – до 1 гигабита в секунду;

стоимость на месяц – 450 гривен;

для новых пользователей возможность подключения по 200 гривен на первые 3 месяца.

Также с 6 января изменится название тарифа "Удача" на "Базовый". Однако другие условия не будут менять.

Что изменится в сфере мобильной связи в Украине в 2026 году?

С 1 января в мобильных тарифах операторов Украины ввели изменения относительно звонков в ЕС: