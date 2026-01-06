Что изменится в тарифах на домашний интернет?
В Украине запускают два новых тарифа домашнего интернета Киевстар, которые станут доступными для подключения пользователей с 6 января, пишет 24 Канал со ссылкой на мобильного оператора.
Известно, что оператор открывает два тарифа – "Оптимальный" и "Комфортный". Они заменят существующий тариф "Дом": последним днем подключения к нему было 5 января.
Обратите внимание! Для действующих пользователей тарифа условия не изменятся.
По данным мобильного оператора, с 6 января в Украине открывают следующие тарифные планы для домашнего интернета:
"Оптимальный"
- скорость – до 300 мегабит в секунду;
- стоимость в месяц – 350 гривен;
- для новых пользователей возможно подключение по 200 гривен на первые 3 месяца, а также предложение гигабитного интернета на первые три месяца.
"Комфортный"
- скорость – до 1 гигабита в секунду;
- стоимость на месяц – 450 гривен;
- для новых пользователей возможность подключения по 200 гривен на первые 3 месяца.
Также с 6 января изменится название тарифа "Удача" на "Базовый". Однако другие условия не будут менять.
Что изменится в сфере мобильной связи в Украине в 2026 году?
С 1 января в мобильных тарифах операторов Украины ввели изменения относительно звонков в ЕС:
Киевстар расширит перечень стран, на которые распространяются тарифные минуты, а также увеличит плату за тарифы линейки LOVE UA на 50 – 75 гривен из-за роста стоимости ключевых ресурсов, например электроэнергия.
Для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone в 2026 году внедряют "Роуминг как дома", который предусматривает пользование мобильной связью в странах Европейского Союза на таких же условиях, что и в Украине.
Обновление пакетов услуг lifecell с названием 4G IoT стартовало с 1 января. Оно предусматривает возможность использования звонков в рамках пакета в Украине и ЕС. В случае окончания предусмотренного объема минут, будут действовать отдельные условия по оплате.