Як зростуть тарифи на воду?

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради на своєму засіданні 22 грудня ухвалив рішення про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у місті, передає 24 Канал з посиланням на газету "Вісті".

Директор підприємства "Бориспільводоканал" Василь Куракса пояснив, що підвищення цін на воду викликане загальним зростанням складових тарифу. Зокрема, під час формування нових розцінок врахували:

підвищення вартості електроенергії на 14%;

здорожчання пального на 1,5%;

збільшення розміру прожиткового мінімуму на наступний рік на 9,9%.

Останній показник впливає на заробітну плату працівників водоканалу, тому береться до уваги під час розрахунку тарифу.

У підсумку вода у Борисполі з 1 січня тариф зросте на понад 5 гривень.

На 2025 рік у нас економічно затверджений тариф становив 69 гривень 42 копійки. На сьогодні вартість економічно обґрунтованого тарифу збільшилася на 8% і становить 74 гривні 94 копійки,

– розповів Куракса.

Варто знати! Минулого року тарифи на воду у Борисполі теж зросли. Тоді Бориспільська міська рада наприкінці грудня підняла вартість водопостачання і водовідведення для всіх категорій споживачів на 5,82 гривні.

Яку ціну платитиме за воду населення?

Водночас протягом 2025 року місцева влада компенсувала жителям Борисполя різницю в тарифах на воду, щоб зменшити навантаження на населення.

Компенсація становила 13,86 гривні за один кубічний метр водопостачання і водовідведення;

Таким чином бориспільці платили за воду по 55 гривень 62 копійки, а все решту водоканалу доплачували з бюджету.

Цього року після підвищення тарифів на воду депутати Бориспільської міської ради на сесії затвердили "Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення Бориспільської міської територіальної громади на 2026 рік".

За цією програмою, у бюджеті передбачене фінансування у сумі 19 мільйонів 429 тисяч гривень на компенсацію вартості води.

Втім, навіть з компенсацією з бюджету вартість води для жителів Борисполя значно зросте у 2026 році – майже на 10 гривень.

У наступному році ситуація з бюджетом складніша, тому сума компенсації зменшилася до 9 гривень 66 копійок, а тариф для населення становитиме 65 гривень 28 копійок,

– повідомив очільник водоканалу.

Чому у деяких містах дорожчає вода?