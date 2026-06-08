Які штрафи можуть отримати українці

Річ у тім, що його можна використовувати лише за наявності спеціальної пломби, про що пише обленерго.

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Відповідно до діючих Правил роздрібного ринку електричної енергії відповідальність за збереження приладів обліку, зокрема пломб на них – несе споживач.

А відповідальність вже за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок.

Зокрема, українці ризикують отримати штраф, якщо пломбу пошкодили навмисно. Також сплатити гроші доведеться, якщо пошкодження сталося випадково, але енергопостачальну компанію не повідомили про такі події.

Адміністративний штраф становить:

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для фізичних осіб – від 1 700 до 3 400 гривень; для підприємців – від 8 500 до 17 тисяч гривень.

Важливо! Якщо постачальник доведе, що пломбу зірвали навмисно для того, аби "фіксувати" показники, то це кваліфікується як крадіжка електроенергії.

Які є ще актуальні новини щодо лічильників

Українці повинні проходити повірку лічильників води. Законодавство зобов'язує проводити її раз на чотири роки або після ремонту приладу.

Якщо не пройти повірку вчасно, то показники лічильника можуть втратити статус офіційних. Таким чином, нарахування плати визначатиметься відповідно до чинних правил та умов договору.

Зокрема, у квітні Кабінет Міністрів уніфікував правила повірки лічильників. Це стосується лічильників газу, води та світла.