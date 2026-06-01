Чому зміняться тарифи на воду?

Відтепер органи місцевого самоврядування отримали право самостійно рахувати та затверджувати тарифи для водоканалів, про що йдеться у Законі №4777-ІХ.

Водночас НКРЕКП матиме повноваження на перевірку тарифів. Проте вартість послуги все ж буде встановлюватись тим чи іншим органом місцевої влади.

Зверніть увагу! Такі повноваження нададуть на час дії воєнного стану, а також на рік після його завершення.

Видання "На пенсії" повідомляє, що з 1 червня тарифи зазнають змін. Зокрема, очікувана вартість одного кубічного метра води (це разом із водовідведенням) становитиме такі ціни:

Павлоград – 113,00 гривень (це найвищий показник серед великих міст регіону) ;

Тернопіль – майже 99,00 гривень;

Ужгород – понад 96,00 гривень;

Київ – близько 89,00 гривень;

Дніпро – 86,83 гривні;

Кривий Ріг – орієнтовно 78,00 гривень;

Луцьк – 73,00 гривень (у цьому місті тариф зріс більш ніж удвічі).

Зауважте! У матеріалі наголошується, що деяким споживачам доведеться платити за воду майже вдвічі більше.

Що ще варто знати про тарифи?

В Україні будуть перераховувати вартість опалення та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Мова йде насамперед про ситуації, коли удари Росії по енергетичній або комунальній інфраструктурі призводять до того, що люди залишаються без тепла або води.

Рішення дозволить збільшити розмір перерахунку для споживачів. Зокрема, перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників незалежно від регіону.

Водночас тарифи на воду в Україні різні, бо наразі фактично не існує "однакової води" саме з точки зору собівартості. Чому так відбувається? Річ у тім, що кожне підприємство працює в абсолютно різних технічних та географічних умовах, тому має різні витрати на очищення, доставку води тощо.