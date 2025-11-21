Про це повідомили в Укренерго у відповідь на запит 24 Каналу.

До теми Обмеження для більшості регіонів: як вимикатимуть світло 22 листопада

Чому в одних містах більше світла, ніж в інших?

В Укренерго пояснили, що тривалість застосування різних заходів обмеження визначається одними й тими ж чинниками. Йдеться про наявність достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та здатністю магістральних і розподільчих мереж цю енергію передати.

Ситуації в різних областях може відрізнятися, якщо врахувати наслідки вже 6 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему у жовтні – листопаді.

Зумовлена російськими обстрілами проблема енергодефіциту – створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах коштом об'єктів генерації в інших областях. Втім, енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію,

– йдеться у відповіді на запит.

Наразі можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені:

Для того, щоб частково розвантажити магістральні мережі доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреба у застосуванні обмежень може бути менша, або її взагалі може не бути.

Після того, як росіяни атакували енергооб'єкти країни 19 листопада, у всіх регіонах України заходи обмеження споживання наразі здійснюються у приблизно однаковому обсязі. Крім того, планування обсягів обмежень здійснюється за єдиним принципом і не існує розподілу на споживачів у містах та сільській місцевості.

Однак в Укренерго додають, що попри однакові обмеження треба враховувати ще й фактор локальних обмежень. Він запроваджується операторами систем розподілу (обленерго) для ремонту пошкоджених енергооб'єктів.

Крім того, як заявив в коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Андрій Закревський, Україна велика за територією країна, і якщо на початок повномасштабного вторгнення ми мали декілька варіантів щодо перепідключення при нанесенні ворогом точкових ударів по енергетиці, то зараз такої можливості немає.

По-перше, для перепідключення потрібен час, а по-друге, для тих областей, в яких розташовані атомні електростанції, таке перепідключення можливе, а ті області, де були ураження по об'єктах передачі електроенергії, перебуватимуть в стадії відключення,

– пояснив Закревський.

Водночас перепідключення може відбутися і за допомогою допоміжних засобів, тобто завдяки імпортованій електроенергії.

Що буде з відключеннями світла далі?