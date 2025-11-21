Про це інформує 24 Канал із посиланням на Укренерго.
До теми Через ворожі масовані удари в Україні пошкоджено всі великі ТЕС і ГЕС, – Міненерго
Як вимикатимуть світло 22 листопада?
За інформацією енергетиків, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг.
Для промислових споживачів також вводитимуть графіки обмеження потужності упродовж усієї доби.
В Укренерго зазначають, що обмеження запровадили через руйнівні наслідки недавніх масованих російських ударів ракетами й дронами по енергетичній інфраструктурі.
Важливо! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.
Зауважимо, що 21 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду, присвячену стану енергопостачання в різних регіонах країни. За її словами, найближчими днями планується зменшення кількості відключень електроенергії.
У якому стані енергосистема?
Керівник Укренерго Віталій Зайченко підкреслив, що найбільш критична ситуація з електропостачанням зараз спостерігається у прикордонних регіонах. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку області та частину Одещини.
Зі свого боку в ДТЕК пояснили, що російські удари спрямовані як по енергостанціях, так і по мережах, що суттєво ускладнює доставлення струму споживачам. До того ж через пошкодження мереж три українські АЕС були вимушені зменшити виробництво.
У Міненерго повідомили, що останнім часом надходить багато звернень щодо нібито експорту української електроенергії до Європи. У відомстві наголосили, що це неправда, адже уся електроенергія, яку виробляють українські АЕС, ГЕС, ТЕС і ТЕЦ, нині спрямовується виключно на покриття внутрішніх потреб.