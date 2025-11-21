О трагедии сообщила ректор Запорожского национального университета, где девушка училась, передает 24 Канал.
Что известно о погибшей Дарье Могилевец?
Дарья была студенткой первого курса магистратуры факультета иностранной филологии.
На факультете вспоминают, что девушка на протяжении 4 лет обучения на бакалавриате демонстрировала высокие успехи. Она была одной из лучших студенток. Ответственной, активной, энергичной, доброжелательной и внимательной к другим.
Ее доброта, энергия и человечность навсегда останутся в памяти преподавателей, друзей и всех, кто ее знал. Потеря такого молодого и талантливого человека – большое горе,
– говорится в сообщении ректора.
"Неописуемо больно терять детей", – добавили на филологическом факультете.
Напомним, что около 22:00 враг нанес удар ФАБом по Шевченковскому микрорайону Запорожья. Пять человек погибли. Еще пять человек находятся в больнице, среди них – 17-летний ребенок. Один раненый в тяжелом состоянии. Повреждены торговые ряды, магазины, многоэтажки.
Что известно о жертвах последних атак России на Украину?
- 19 ноября Россия ударила ракетами по многоэтажкам в Тернополе. Вражеский снаряд унес жизнь Оксаны Гжесько и ее дочери Амелии. Девочка училась во втором классе. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо.
- В результате ракетного удара по Тернополю погиб также 21-летний студент Андрей Вегера. Он учился на третьем курсе Тернопольского национального технического университета.
- Из-за российского террора погибла Елена Унольт. Она была парикмахершей. Врачи до сих пор продолжают бороться за жизнь ее двух дочерей – учениц седьмого и десятого классов Андрианы и Евы, а также матери – залуженої артистики Украины Людмилы Черновской.