Про трагедію повідомила ректорка Запорізького національного університету, де дівчина навчалася, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблу Дар'ю Могилевець?

Дар'я була студенткою першого курсу магістратури факультету іноземної філології.

На факультеті пригадують, що дівчина упродовж 4 років навчання на бакалавраті демонструвала високі успіхи. Вона була однією з найкращих студенток. Відповідальною, активною, енергійною, доброзичливою та уважною до інших.

Її доброта, енергія та людяність назавжди залишаться в пам'яті викладачів, друзів та всіх, хто її знав. Втрата такої молодої й талановитої людини – велике горе,

– йдеться у повідомленні ректорки.

"Невимовно боляче втрачати дітей", – додали на філологічному факультеті.

Нагадаємо, що близько 22:00 ворог завдав удар ФАБом по Шевченківському мікрорайону Запоріжжя. П'ять людей загинули. Ще пэятеро людей перебувають у лікарні, серед них – 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані. Пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки.

Що відомо про жертв останніх атак Росії на Україну?