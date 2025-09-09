В результате атаки якобы повреждены частные дома, а в городе несколько раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Действительно ли Путин был в Сочи во время атаки?

Ночью 9 сентября, когда дроны атаковали под Адлером в Сочи, там мог находиться Владимир Путин. Как пишут росСМИ, согласно данным Flightradar24, за несколько часов до атаки в город прибыл президентский самолет Ил-96-300ПУ (RA-96024).

На нем российский диктатор ранее летал на встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляску. Самолет якобы остался в Сочи даже после ночной атаки.

В городе также расположена резиденция Путина "Бочаров ручей". Как пишут пропагандистские медиа, ранее диктатор проводил в Сочи недели, но после начала дроновых атак почти перестал посещать регион.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года обломки беспилотника упали в Геленджике и вызвали пожар вблизи дворца президента России на мысе Идокопас. Лес горел четыре дня.

Что известно об атаке на Сочи?