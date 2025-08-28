Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Поражен носитель "Калибров": ГУР ударило по кораблю "Буян-М" в Азовском море
Что известно о пожаре возле дачи Путина?
Инцидент произошел 28 августа. Оперштаб Краснодарского края жаловался, что беспилотник упал возле села Криница.
А оно расположено в 10 километрах по прямой от мыса Идокопас, где расположен "дворец Путина".
Где расположено село Криница: смотрите на карте
Российская МЧС сообщала, что площадь пожара – 3,2 гектара.
На берегу огнем было заблокировано 23 человека с базы отдыха, их пришлось эвакуировать с помощью катера.
На место был направлен вертолет, но его работе мешает ветер.
Отмечается, что Путин уже длительное время не бывает в той местности, в частности, в соседнем Сочи. Он боится погибнуть от "добрых" дронов, которые периодического наведываются в Краснодарский край.
Ночью в России было неспокойно
- Минобороны России утром 28 августа отчитывалось, что российская "певео" якобы сбила 102 украинских БПЛА, 22 из них – над Черным морем.
- Генштаб ВСУ впоследствии сообщил, что дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Осинтеры отмечали, что там была повреждена установка совместной переработки газа и газового конденсата, которая является важной для подготовки сырья к дальнейшей переработке.
- Также этой ночью был атакован Куйбышевский НПЗ, а еще склады боеприпасов и ряд логистических объектов россиян.