Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про пожежу біля дачі Путіна?

Інцидент стався 28 серпня. Оперштаб Краснодарського краю бідкався, що безпілотник впав біля села Криниця.

А воно розташоване за 10 кілометрів за пряму від мису Ідокопас, де розташований "палац Путіна".

Де розташоване село Криниця: дивіться на карті

Російська МНС повідомляла, що площа пожежі – 3,2 гектара.

На березі вогнем було заблоковано 23 людини з бази відпочинку, їх довелося евакуйовувати за допомогою катера.

На місце було направлено вертоліт, але його роботі заважає вітер.

Зазначається, що Путін уже тривалий час не буває у тій місцевості, зокрема, у сусідньому Сочі. Він боїться загинути від "добрих" дронів, які періодичного навідуються до Краснодарського краю.

Вночі у Росії було неспокійно