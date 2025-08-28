Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про пожежу біля дачі Путіна?
Інцидент стався 28 серпня. Оперштаб Краснодарського краю бідкався, що безпілотник впав біля села Криниця.
А воно розташоване за 10 кілометрів за пряму від мису Ідокопас, де розташований "палац Путіна".
Російська МНС повідомляла, що площа пожежі – 3,2 гектара.
На березі вогнем було заблоковано 23 людини з бази відпочинку, їх довелося евакуйовувати за допомогою катера.
На місце було направлено вертоліт, але його роботі заважає вітер.
Зазначається, що Путін уже тривалий час не буває у тій місцевості, зокрема, у сусідньому Сочі. Він боїться загинути від "добрих" дронів, які періодичного навідуються до Краснодарського краю.
Вночі у Росії було неспокійно
- Міноборони Росії вранці 28 серпня звітувало, що російська "певео" нібито збила 102 українські БпЛА, 22 із них – над Чорним морем.
- Генштаб ЗСУ згодом повідомив, що дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Осінтери зауважували, що там було пошкоджено установку спільної переробки газу та газового конденсату, яка є важливою для підготовки сировини до подальшої переробки.
- Також цієї ночі був атакований Куйбишевський НПЗ, а ще склади боєприпасів та низка логістичних об'єктів росіян.